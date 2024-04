"Acabou a palhaçada. A gente só sai daqui de dentro com o Exército. Intervenção militar é o que a gente pede. Não tem recuar. A gente não vai sair daqui", disse a empresária dentro do Palácio do Planalto no 8 de janeiro.

A empresária Camila Mendonça Marques, detida na invasão do 8 de janeiro de 2023, foi presa preventivamente novamente a mandado do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a defesa da empresária, Camila está presa desde o dia 14 de março, na Penitenciária Sul de Criciúma (SC).

A prisão ocorre em razão de uma falha na tornozeleira eletrônica de Camila e também de uma suspeita de planejamento de fuga do país. Camila foi presa logo após as invasões no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto, ainda no dia 8 de janeiro.

Em março do ano passado, os advogados de defesa conseguiram revogar a prisão preventiva da bolsonarista, alegando que ela era mãe e a única responsável pelos filhos de 5 e 9 anos.

Segundo o advogado Pedro João de Almeida Neto, da defesa da bolsonarista, Camila foi presa preventivamente pelo não funcionamento da tornozeleira por menos de duas horas.

"Fomos notificados para, no prazo de cinco dias, apresentar justificativas para o fato. Porém, antes mesmo de fazermos os esclarecimentos junto ao STF, utilizando os cinco dias previstos em lei, foi expedido o mandado de prisão”, disse o advogado ao portal Bureau de Comunicação.

Um segundo advogado de Camila também afirma que um dos motivos para a prisão foi uma informação repassada à Suprema Corte que afirmava que Camila estava vendendo seus bens para fugir do Brasil.

"A base de informações para Moraes chegar a essa conclusão é de um agente da Polícia Federal, que teria relatado ao STF que Camila estaria dilapidando os seus bens", diz o advogado Henrique Falchetti, também da defesa de Camila.

A defesa de Camila apresentou um Habeas Corpus (HC), mas, segundo eles, o ministro Luiz Fux, para quem caiu o tema, não o analisou. Diante do ocorrido, eles apresentaram um Agravo Regimental, para que os ministros analisem o caso em plenário.

Condenada

Camila foi condenada pelo ministro relator, Alexandre de Moraes, a 17 anos de prisão. A sentença inclui 15 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 100 dias de multa. Além disso, Moraes solicitou o pagamento de R$ 30 milhões em indenização por danos morais coletivos e propôs o início da pena em regime fechado.

A defesa alega que Camila invadiu um dos prédios para "se refugiar das bombas" e se "proteger dos tiros de balas de borracha".

No entanto, vídeos publicados nas redes sociais mostram Camila dentro do Palácio do Planalto afirmando que só deixaria o local após uma intervenção militar.



"Acabou a palhaçada. A gente só sai daqui de dentro com o Exército. Intervenção militar é o que a gente pede. Não tem recuar. A gente não vai sair daqui", disse a empresária dentro do Palácio do Planalto no 8 de janeiro.