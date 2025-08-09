Meteorito? UFRJ divulga análise de objeto que caiu em curral de Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Exames em laboratório feitos no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) apontaram que os materiais que caíram na zona rural de Tabuleiro (MG), na Zona da Mata mineira, não são meteoritos. Os objetos atingiram o telhado de um curral por volta das 11h50 no último dia 2 de agosto, deixando o local danificado. Apesar do impacto, ninguém se feriu.

"Só poderia ser apenas um tipo de meteorito, um enstatita condrito, mas não encontramos esse mineral. Confirmamos que ele não está presente na espectroscopia raman (técnica que utiliza a interação da luz) que realizamos no Cefet. Embora tenha presença de níquel e outros elementos químicos presentes em meteoritos, infelizmente não é meteorito”, explicou a professora Maria Elizabeth Zucolotto, uma das maiores especialistas brasileiras no assunto e curadora da Coleção de Meteoritos do Museu Nacional da UFRJ.

Ainda de acordo com Zucolotto, um dos fragmentos é de rocha terrestre, possivelmente de calcário, com presença de quartzo calcita e dolomita. Outro achado é um osso. “O terceiro fragmento não sei o que era, mas não era meteorito”, afirmou à reportagem.

Conforme mostrou o Estado de Minas na última terça-feira (5/8), o episódio foi registrado por câmeras de segurança da propriedade.

A engenheira eletricista Ramires Lopes, de 27 anos, sobrinha da proprietária do sítio, contou que sua tia estava sozinha na casa no momento da queda. Ela ouviu um barulho muito alto vindo do lado de fora e, ao sair, encontrou os animais assustados e uma densa poeira no ar, próxima ao curral. No chão, foi possível ver o concreto danificado e a cobertura do curral quebrada. Segundo Ramires, o objeto maior parece uma rocha carbonizada. Já os menores lembram pedras comuns, mas sem sinais visíveis de queima.

Qual a diferença entre meteoros, meteoroides e meteoritos?

Meteoroide: pequeno fragmento de rocha ou metal que viaja pelo espaço.

Meteoro: o rastro luminoso gerado pela queima do meteoroide ao entrar na atmosfera.

Meteorito: o que resta do meteoroide se ele sobrevive à travessia atmosférica e atinge o solo.

