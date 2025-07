Cidade mineira tem projeto para instalar Observatório Astronômico

A Prefeitura de Nova Porteirinha, no Norte de Minas, elaborou um projeto para a instalação de um Observatório Astronômico. Objetivo da proposta é fomentar o turismo e permitir estudos. A proposta é que a iniciativa seja financiada com recursos do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Funemp). O custo estimado é de R$ 790 mil.

A prefeita de Nova Porteirinha, Elbe Brandão (Cidadania), apresentou o projeto em reunião com o promotor Flávio Pinheiro, coordenador regional de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual em Montes Claros.

Conforme o secretário municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de Nova Porteirinha, Ivo Batista Júnior, a meta é a construção do Observatório Astronômico na Serra das Antenas, a 513 metros de altitude, distante 10 quilômetros da sede Nova Porteirinha.

No alto da serra, localizada perto da Barragem do Bico da Pedras, foram instalada as antenas de telecomunicação públicas e privadas de Nova Porteirinha e Janaúba, incluindo equipamentos de redes de TV, telefonia celular. O local também concentra torres de comunicação do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Policia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a prefeita Elbe Brandão, o Complexo Astronômico terá uma infraestrutura adequada para a observação do espaço por parte dos turistas e estudiosos. A unidade contará com cúpula metálica para montagem de telescópio de observação do espaço profundo, salas de controle e recepção, mirante para observação a olho nu ou com equipamentos próprios. O projeto também contempla a prática de astrofotografia e pesquisas acadêmicas.

A Prefeitura de Nova Porteirinha explica que a escolha da Serra das Antenas levou em consideração critérios técnicos como a qualidade do céu noturno, avaliada segundo a Escala de Bortle, parâmetro que classifica a poluição luminosa.

Nova Porteirinha apresenta um índice entre 3 e 5, considerado razoável para observações astronômicas básicas e intermediárias. A visibilidade da Via Láctea é possível, embora nebulosas e galáxias distantes requeiram melhores condições e equipamentos específicos.

O secretário Ivo Batista Junior disse que buscará parceria com universidades e entidades de pesquisa para viabilizar a criação e o funcionamento do Observatório Astronômico no município. Ele informou que, nos próximos dias, terá reuniões com professores e pesquisadores do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais/IFNMG/Janaúba, do Centro de Estudos Astronômicos de Montes Claros (Ceamontes), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes); e da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (UFVJM/Campus de Janaúba para discutir sobre o assunto.

“O nosso objetivo é promover conhecimento acadêmico, estimulando estudantes jovens e adultos a adentrarem em um mundo pouco conhecido e difundido na região, além de fomentar o turismo e a economia local e regional”, afirma Ivo Júnior.