Vídeo: trabalhador é soterrado por pedras em empresa de calcário em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um trabalhador de 37 anos acabou atingido por pedras durante a manutenção de um britador em uma empresa de calcário na zona rural de Córrego Fundo (MG), no Centro-Oeste do estado. O resgate aconteceu na manhã deste sábado (9/8).

Segundo a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem estava dentro dentro da máquina no momento que um caminhão realizou o descarregamento de pedras no local, atingindo a vítima. Nesse sentido, o motorista não teria percebido que o trabalhador estava ali.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima ficou soterrada e sofreu lesões leves. Os militares realizaram a remoção manual das pedras menores até conseguirem ter acesso ao trabalhador. As pedras maiores foram retiradas com auxílio de maquinário. Conforme a corporação, o homem é natural de Formiga.

Foram empenhadas as equipes da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pains e da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga, além de uma guarnição do Corpo de Bombeiros, esclareceu a assessoria do Samu. O trabalhador foi levado à Santa Casa de Formiga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia