Jovem casal morre ao bater carro de frente com caminhão na BR-116

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um casal morreu ao bater o carro de frente com um caminhão na BR-116, em Laranjal (MG), Zona da Mata, na madrugada deste sábado (9/8). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente ocorreu no km 737, por volta de 4h25.

Segundo informações preliminares, o motorista do carro, de 26 anos, perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu no caminhão. Ele e a passageira, de 25, tiveram a morte confirmada no local.

Já o motorista do caminhão, de 52, precisou ser retirado do veículo pelos bombeiros. Ele ficou com as pernas presas às ferragens e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina (MG).

A rodovia ficou interditada para realização dos trabalhos e liberada depois de cerca de uma hora. De acordo com o CBMMG, os corpos foram transportados para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé (MG) pela funerária São Jorge.

