Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Jovem casal morre ao bater carro de frente com caminhão na BR-116

Acidente ocorreu em Laranjal (MG) na madrugada deste sábado (9/8) e interditou a rodovia por cerca de uma hora

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/08/2025 15:40

compartilhe

Siga no
x
Batida frontal entre carro e caminhão mata duas pessoas na BR-116, em Laranjal (MG), na madrugada deste sábado (9/8)
O carro onde estavam as duas vítimas fatais ficou completamente destruído crédito: Silvan Alves/Reprodução

Um casal morreu ao bater o carro de frente com um caminhão na BR-116, em Laranjal (MG), Zona da Mata, na madrugada deste sábado (9/8). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente ocorreu no km 737, por volta de 4h25.

Leia Mais

Segundo informações preliminares, o motorista do carro, de 26 anos, perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu no caminhão. Ele e a passageira, de 25, tiveram a morte confirmada no local.

Já o motorista do caminhão, de 52, precisou ser retirado do veículo pelos bombeiros. Ele ficou com as pernas presas às ferragens e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina (MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A rodovia ficou interditada para realização dos trabalhos e liberada depois de cerca de uma hora. De acordo com o CBMMG, os corpos foram transportados para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé (MG) pela funerária São Jorge.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-116 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay