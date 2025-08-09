Carreta tomba no Sul de Minas, motorista fica ferido e BR-381 é interditada
Condutor foi socorrido com ferimentos leves. Com o bloqueio de uma das faixas, houve registro de congestionamento
compartilheSiga no
Uma carreta carregada de pneus tombou na BR-381 em Cambuí (MG), na Região Sul, no início da tarde deste sábado (9/8) e interditou a pista no sentido São Paulo. O motorista ficou ferido e foi encaminhado ao Posto de Saúde municipal.
De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu às 12h39, causando o bloqueio total da via.
Leia Mais
Por volta de 13h25, apenas a faixa esquerda permanecia bloqueada e não havia previsão de liberação. O congestionamento neste horário chegava a três quilômetros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência.