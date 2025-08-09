Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Carreta tomba no Sul de Minas, motorista fica ferido e BR-381 é interditada

Condutor foi socorrido com ferimentos leves. Com o bloqueio de uma das faixas, houve registro de congestionamento

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/08/2025 14:43

compartilhe

Siga no
x
PRF atendeu a ocorrência
A Polícia Rodoviária Federal chegou a bloquear totalmente a rodovia logo depois do acidente crédito: PRF

Uma carreta carregada de pneus tombou na BR-381 em Cambuí (MG), na Região Sul, no início da tarde deste sábado (9/8) e interditou a pista no sentido São Paulo. O motorista ficou ferido e foi encaminhado ao Posto de Saúde municipal.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu às 12h39, causando o bloqueio total da via.

Leia Mais

Por volta de 13h25, apenas a faixa esquerda permanecia bloqueada e não havia previsão de liberação. O congestionamento neste horário chegava a três quilômetros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay