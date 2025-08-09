Carreta tomba no Sul de Minas, motorista fica ferido e BR-381 é interditada

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma carreta carregada de pneus tombou na BR-381 em Cambuí (MG), na Região Sul, no início da tarde deste sábado (9/8) e interditou a pista no sentido São Paulo. O motorista ficou ferido e foi encaminhado ao Posto de Saúde municipal.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu às 12h39, causando o bloqueio total da via.

Por volta de 13h25, apenas a faixa esquerda permanecia bloqueada e não havia previsão de liberação. O congestionamento neste horário chegava a três quilômetros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência.