Grande BH: motorista de aplicativo é suspeita de furtar violão e guitarra

A Polícia Civil investiga o furto de dois instrumentos musicais em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma motorista da Uber não entregou a encomenda, causando um prejuízo de R$ 10 mil a José Geraldo, que trabalha como luthier — nomenclatura referente ao artesão especializado na construção, reparação e ajuste de instrumentos musicais, principalmente de cordas.

Em entrevista à TV Alterosa, José disse que um violão, 100% artesanal e feito de jacarandá, orçado em cerca de R$ 6 mil, e uma guitarra, que foi reformada e avaliada em R$ 4 mil, estavam em uma loja na Avenida Brasília e não foram entregues na casa do profissional pelo carro de aplicativo. Agora, ele tenta, com a polícia, a possibilidade de ter de volta esses instrumentos.

“Ela a corrida numa rua perto da minha, informando que estava na porta. A gente observou que ela não se encontrava na porta. (...). Ela encerrou a corrida e não houve mais contato”, disse.

Na delegacia, ele descobriu que o carro usado pela motorista está em nome de outra mulher e foi emplacado em uma cidade do interior do estado. Em nota, a Uber disse que está colaborando com as investigações.

