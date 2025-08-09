Assine
ANIMAIS SILVESTRES PRESOS

Gambá preso em placa e lagarto dentro de motor são salvos por bombeiros

O gambá estava há 24 horas preso no alto de uma "placa de pare", sem se alimentar ou hidratar. Já o réptil ficou preso no compartimento do motor

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter
09/08/2025 12:34

Gambá preso em placa de pare e teiú dentro de compartimento do motor de um carro foram resgatados em MG
Gambá preso em placa de pare e teiú dentro de compartimento do motor de um carro foram resgatados em MG crédito: Montagem com fotos do CBMMG

Um gambá que escalou uma placa de sinalização e não conseguiu mais sair e um lagarto preso no compartimento do motor de um carro precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã deste sábado (09/08). Ambos passam bem. 

De acordo com o CBMMG, por volta das 6h50, foi recebido um chamado pedindo socorro para um gambá preso por mais de 24 horas no topo de uma "placa de pare", no Bairro Nova Granada, Região Oeste de BH. 

Sem poder se alimentar ou hidratar, o animal corria risco. "Os bombeiros recolheram o animal de forma segura e o soltaram ileso em uma área de mata", informou o CBMMG. 

O resgate do lagarto teiú ocorreu em uma garagem do bairro São José, em Arcos. O animal se abrigou no compartimento do motor de um carro. 

"A equipe confirmou que o animal estava saudável e o retiraram de forma segura, sem ferir o lagarto de grande porte ou causar danos ao veículo", informou o CBMMG. 

Após a captura, o teiú foi solto em área de vegetação apropriada, distante de residências e vias públicas, segundo a corporação.

overflay