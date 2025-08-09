Gambá preso em placa e lagarto dentro de motor são salvos por bombeiros

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um gambá que escalou uma placa de sinalização e não conseguiu mais sair e um lagarto preso no compartimento do motor de um carro precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã deste sábado (09/08). Ambos passam bem.

De acordo com o CBMMG, por volta das 6h50, foi recebido um chamado pedindo socorro para um gambá preso por mais de 24 horas no topo de uma "placa de pare", no Bairro Nova Granada, Região Oeste de BH.

Sem poder se alimentar ou hidratar, o animal corria risco. "Os bombeiros recolheram o animal de forma segura e o soltaram ileso em uma área de mata", informou o CBMMG.

O resgate do lagarto teiú ocorreu em uma garagem do bairro São José, em Arcos. O animal se abrigou no compartimento do motor de um carro.

"A equipe confirmou que o animal estava saudável e o retiraram de forma segura, sem ferir o lagarto de grande porte ou causar danos ao veículo", informou o CBMMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a captura, o teiú foi solto em área de vegetação apropriada, distante de residências e vias públicas, segundo a corporação.