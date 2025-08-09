Desabamento de escada de prédio deixa moradores isolados no Barreiro
Sem a escada moradores ficaram impedidos de deixar ou acessar suas casas. Em Sabará a laje de uma casa ruiu
compartilheSiga no
Um salto salvou um entregador de aplicativo de se ferir assim que uma escada começou a ruir e desabou em um conjunto habitacional de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (09/08).
Sem a escadaria, os moradores ficaram presos em casa ou sem acesso, no caso de quem estava fora. Foi preciso a ajuda dos bombeiros para resgatar os isolados, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
Leia Mais
Segundo a corporação, o conjunto habitacional no Bairro Águas Claras, na Região do Barreiro, não sofreu outros danos. "A estrutura se rompeu na altura do 1º andar. Em princípio, não há risco para a edificação, somente o dano na escada externa de acesso às unidades", informou o CBMMG.
Resgate e estabilização
Os bombeiros retiraram em segurança os moradores que estavam em andares acima da estrutura arruinada. "Um prestador de serviço teria presenciado o momento do colapso ao realizar uma entrega domiciliar, mas teria conseguido saltar e sair ileso", relatou a corporação.
Os bombeiros fizeram o escoramento para estabilizar a estrutura. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar a extensão dos danos e orientar os moradores.
O conjunto habitacional tem quatro blocos de edifícios duplos, de três andares e telhados de cerâmica no quarteirão da ocorrência. O acesso dos moradores a suas casas ao nível do solo é feito por lances de escadas externas também sob o mesmo tipo de cobertura.
Sabará
Em Sabará, na Grande BH, parte de uma residência desabou também sem deixar nenhum ferido, no Bairro Rosário I, Sabará, próximo à Igreja Cristã do Brasil.
De acordo com o CBMMG, ocorreu o colapso parcial da laje de uma das residências. A rua é muito íngreme e as construções residenciais e até comércios que funcionam no local foram construídos com andares ocupando os espaços abaixo, acompanhando os barrancos em vários níveis.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Defesa Civil Municipal de Sabará foi acionada para avaliação estrutural do imóvel.