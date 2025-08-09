Chuva em Belo Horizonte ameniza clima seco, mas não se repete

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um chuva consistente trouxe alívio aos dias secos que Belo Horizonte enfrenta. Entre a noite de sexta-feira (08/08) e madrugada de sábado (09/08), a estação Pampulha do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 1,6 milímetro (mm) de chuva.

A estação Cercadinho registrou 0,6 mm. A última vez que choveu no ano de 2025 na capital foi em 26 de julho, quando se registrou 8,6 mm em Cercadinho e 6,8 mm na Pampulha.

Tempo em BH

Neste sábado, a previsão meteorológica indica que o dia é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada e de curta duração. Os dados são da Defesa Civil de Belo Horizonte.

A temperatura mínima foi de 14,7 °C, a máxima estimada é de 29 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 30% à tarde.

Venda Nova foi a regional que registrou a menor temperatura, Venda Nova: 14,7 °C às 6h35. Na Pampulha foram 15,2 °C, com sensação térmica de 16,9 °C, às 6h. A regional Centro-Sul chegou a 15,7 °C, à 1h35. Os termômetros desceram a 16,4°C na Regional Oeste e 17,2°C na Barreiro.

E a previsão para o estado?

Em Minas Gerais, o sábado deve seguir com tempo estável e tempo seco na maior parte do estado de Minas Gerais, segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de MG (Simge). Apenas no extremo sul, sudeste e parte do leste mineiro, as nuvens aparecem e há possibilidade de chuva isolada. Tempestade isolada e fraca pode ocorrer na Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul de Minas.

A temperatura diurna fica elevada no centro-norte e oeste mineiro, especialmente no Triângulo e Norte, que poderão registrar temperatura máxima de 34 °C. No fim do dia, o ar frio que vem na retaguarda da frente fria provoca declínio acentuado da temperatura e há previsão de geada na próxima madrugada em boa parte do sul mineiro. Os índices de umidade relativa do ar ficam em torno de 30%, à tarde, em boa parte do noroeste, norte e parte do centro de MG.

Vem chuva?

Há possibilidade de tempestades em áreas isoladas no Sul de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Vale do Rio Doce. Microrregiões em destaques: Pouso Alegre, São Lourenço, Andrelândia, Barbacena, Ponte Nova, Manhuaçu, Viçosa, Muriaé, Ubá, Juiz de Fora, Cataguases, Caratinga e Aimorés.

O tempo fica instável com chuva e acumulado entre 5 e 15 mm no Sul de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões mineiras, o tempo continua estável e sem chuva.