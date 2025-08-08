Chuva e ventos de até 60km/h: 305 cidades em MG estão sob alerta de perigo

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que 305 cidades mineiras estão sob alerta de "perigo potencial" para chuvas intensas até o meio-dia deste sábado (9/8).

De acordo com o Inmet, as precipitações, com intensidade entre 20mm/h e 30mm/h, podem ser acompanhadas de ventos fortes, variando de 40 km/h a 60km/h (veja a relação completa das cidades abaixo).

Ainda segundo o órgão, o risco de alagamentos e descargas elétricas, além de queda de energia e queda de galhos de árvores, é baixo.

Belo Horizonte está fora do alerta de chuva do Inmet. O fim de semana na capital será de sol entre nuvens, com mínimas de 15°C e 11°C no sábado e domingo, respectivamente. A máxima não deve passar dos 28°C em ambos os dias.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp (acesse aqui).

Os alertas também podem ser acompanhados pelo Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

No restante do estado, a população pode obter os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada em seguida. O serviço é gratuito.

