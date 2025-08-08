Assine
overlay
Início Gerais
CONFIRA A LISTA

Chuva e ventos de até 60km/h: 305 cidades em MG estão sob alerta de perigo

De acordo com o Inmet, as precipitações, com intensidade entre 20mm/h e 30mm/h, podem ser acompanhadas de ventos fortes, variando de 40km/h a 60km/h

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/08/2025 21:02 - atualizado em 08/08/2025 21:15

compartilhe

Siga no
x
Orientações podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193)
Informações e orientações podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que 305 cidades mineiras estão sob alerta de "perigo potencial" para chuvas intensas até o meio-dia deste sábado (9/8).

De acordo com o Inmet, as precipitações, com intensidade entre 20mm/h e 30mm/h, podem ser acompanhadas de ventos fortes, variando de 40 km/h a 60km/h (veja a relação completa das cidades abaixo).

Leia Mais

Ainda segundo o órgão, o risco de alagamentos e descargas elétricas, além de queda de energia e queda de galhos de árvores, é baixo.

Belo Horizonte está fora do alerta de chuva do Inmet. O fim de semana na capital será de sol entre nuvens, com mínimas de 15°C e 11°C no sábado e domingo, respectivamente. A máxima não deve passar dos 28°C em ambos os dias.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp (acesse aqui).

Os alertas também podem ser acompanhados pelo Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

No restante do estado, a população pode obter os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada em seguida. O serviço é gratuito.

Confira em ordem alfabética a relação de cidades

  1. Abre Campo
  2. Aguanil
  3. Aiuruoca
  4. Alagoa
  5. Albertina
  6. Além Paraíba
  7. Alfenas
  8. Alfredo Vasconcelos
  9. Alterosa
  10. Alto Caparaó
  11. Alto Jequitibá
  12. Alto Rio Doce
  13. Amparo do Serra
  14. Andradas
  15. Andrelândia
  16. Antônio Carlos
  17. Antônio Prado de Minas
  18. Aracitaba
  19. Arantina
  20. Araponga
  21. Arceburgo
  22. Areado
  23. Argirita
  24. Astolfo Dutra
  25. Baependi
  26. Bandeira do Sul
  27. Barão de Monte Alto
  28. Barbacena
  29. Barroso
  30. Belmiro Braga
  31. Bias Fortes
  32. Bicas
  33. Boa Esperança
  34. Bocaina de Minas
  35. Bom Jardim de Minas
  36. Bom Jesus da Penha
  37. Bom Repouso
  38. Bom Sucesso
  39. Borda da Mata
  40. Botelhos
  41. Brás Pires
  42. Brazópolis
  43. Bueno Brandão
  44. Cabo Verde
  45. Cachoeira de Minas
  46. Caiana
  47. Cajuri
  48. Caldas
  49. Camanducaia
  50. Cambuí
  51. Cambuquira
  52. Campanha
  53. Campestre
  54. Campo Belo
  55. Campo do Meio
  56. Campos Gerais
  57. Canaã
  58. Cana Verde
  59. Caparaó
  60. Capela Nova
  61. Caputira
  62. Caranaíba
  63. Carandaí
  64. Carangola
  65. Careaçu
  66. Carmo da Cachoeira
  67. Carmo de Minas
  68. Carmo do Rio Claro
  69. Carrancas
  70. Carvalhópolis
  71. Carvalhos
  72. Casa Grande
  73. Cataguases
  74. Caxambu
  75. Chácara
  76. Chalé
  77. Chiador
  78. Cipotânea
  79. Coimbra
  80. Conceição da Aparecida
  81. Conceição da Barra de Minas
  82. Conceição das Pedras
  83. Conceição do Rio Verde
  84. Conceição dos Ouros
  85. Congonhal
  86. Consolação
  87. Coqueiral
  88. Cordislândia
  89. Coronel Pacheco
  90. Coronel Xavier Chaves
  91. Córrego do Bom Jesus
  92. Cristais
  93. Cristiano Otoni
  94. Cristina
  95. Cruzília
  96. Delfim Moreira
  97. Descoberto
  98. Desterro do Melo
  99. Divinésia
  100. Divino
  101. Divisa Nova
  102. Dom Viçoso
  103. Dona Eusébia
  104. Dores de Campos
  105. Dores do Turvo
  106. Durandé
  107. Elói Mendes
  108. Ervália
  109. Espera Feliz
  110. Espírito Santo do Dourado
  111. Estiva
  112. Estrela Dalva
  113. Eugenópolis
  114. Ewbank da Câmara
  115. Extrema
  116. Fama
  117. Faria Lemos
  118. Fervedouro
  119. Goianá
  120. Gonçalves
  121. Guapé
  122. Guaraciaba
  123. Guaranésia
  124. Guarani
  125. Guarará
  126. Guaxupé
  127. Guidoval
  128. Guiricema
  129. Heliodora
  130. Ibertioga
  131. Ibitiúra de Minas
  132. Ibituruna
  133. Ijaci
  134. Ilicínea
  135. Inconfidentes
  136. Ingaí
  137. Ipuiúna
  138. Itajubá
  139. Itamarati de Minas
  140. Itamonte
  141. Itanhandu
  142. Itapeva
  143. Itumirim
  144. Itutinga
  145. Jacutinga
  146. Jequeri
  147. Jesuânia
  148. Juiz de Fora
  149. Juruaia
  150. Lagoa Dourada
  151. Lajinha
  152. Lambari
  153. Lamim
  154. Laranjal
  155. Lavras
  156. Leopoldina
  157. Liberdade
  158. Lima Duarte
  159. Luisburgo
  160. Luminárias
  161. Machado
  162. Madre de Deus de Minas
  163. Manhuaçu
  164. Manhumirim
  165. Mar de Espanha
  166. Maria da Fé
  167. Maripá de Minas
  168. Marmelópolis
  169. Martins Soares
  170. Matias Barbosa
  171. Matipó
  172. Mercês
  173. Minduri
  174. Miradouro
  175. Miraí
  176. Monsenhor Paulo
  177. Monte Belo
  178. Monte Sião
  179. Munhoz
  180. Muriaé
  181. Mutum
  182. Muzambinho
  183. Natércia
  184. Nazareno
  185. Nepomuceno
  186. Nova Resende
  187. Olaria
  188. Olímpio Noronha
  189. Oliveira Fortes
  190. Orizânia
  191. Ouro Fino
  192. Paiva
  193. Palma
  194. Paraguaçu
  195. Paraisópolis
  196. Passa Quatro
  197. Passa Vinte
  198. Patrocínio do Muriaé
  199. Paula Cândido
  200. Pedra Bonita
  201. Pedra do Anta
  202. Pedra Dourada
  203. Pedralva
  204. Pedro Teixeira
  205. Pequeri
  206. Perdões
  207. Piau
  208. Piedade do Rio Grande
  209. Piranga
  210. Piranguçu
  211. Piranguinho
  212. Pirapetinga
  213. Piraúba
  214. Poço Fundo
  215. Poços de Caldas
  216. Ponte Nova
  217. Porto Firme
  218. Pouso Alegre
  219. Pouso Alto
  220. Prados
  221. Presidente Bernardes
  222. Recreio
  223. Reduto
  224. Resende Costa
  225. Ressaquinha
  226. Ribeirão Vermelho
  227. Rio Espera
  228. Rio Novo
  229. Rio Pomba
  230. Rio Preto
  231. Ritápolis
  232. Rochedo de Minas
  233. Rodeiro
  234. Rosário da Limeira
  235. Santa Bárbara do Monte Verde
  236. Santa Bárbara do Tugúrio
  237. Santa Cruz de Minas
  238. Santa Margarida
  239. Santana da Vargem
  240. Santana de Cataguases
  241. Santana do Deserto
  242. Santana do Garambéu
  243. Santana do Jacaré
  244. Santana do Manhuaçu
  245. Santana dos Montes
  246. Santa Rita de Caldas
  247. Santa Rita de Ibitipoca
  248. Santa Rita de Jacutinga
  249. Santa Rita do Sapucaí
  250. Santo Antônio do Amparo
  251. Santo Antônio do Aventureiro
  252. Santos Dumont
  253. São Bento Abade
  254. São Francisco do Glória
  255. São Geraldo
  256. São Gonçalo do Sapucaí
  257. São João da Mata
  258. São João del Rei
  259. São João do Manhuaçu
  260. São João Nepomuceno
  261. São José do Alegre
  262. São José do Mantimento
  263. São Lourenço
  264. São Miguel do Anta
  265. São Pedro da União
  266. São Sebastião da Bela Vista
  267. São Sebastião da Vargem Alegre
  268. São Sebastião do Rio Verde
  269. São Thomé das Letras
  270. São Tiago
  271. São Vicente de Minas
  272. Sapucaí-Mirim
  273. Senador Amaral
  274. Senador Cortes
  275. Senador Firmino
  276. Senador José Bento
  277. Senhora de Oliveira
  278. Senhora dos Remédios
  279. Sericita
  280. Seritinga
  281. Serrania
  282. Serranos
  283. Silveirânia
  284. Silvianópolis
  285. Simão Pereira
  286. Simonésia
  287. Soledade de Minas
  288. Tabuleiro
  289. Teixeiras
  290. Tiradentes
  291. Tocantins
  292. Tocos do Moji
  293. Toledo
  294. Tombos
  295. Três Corações
  296. Três Pontas
  297. Turvolândia
  298. Ubá
  299. Varginha
  300. Viçosa
  301. Vieiras
  302. Virgínia
  303. Visconde do Rio Branco
  304. Volta Grande
  305. Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

belo-horizonte chuva previsao-de-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay