Chuva e ventos de até 60km/h: 305 cidades em MG estão sob alerta de perigo
De acordo com o Inmet, as precipitações, com intensidade entre 20mm/h e 30mm/h, podem ser acompanhadas de ventos fortes, variando de 40km/h a 60km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que 305 cidades mineiras estão sob alerta de "perigo potencial" para chuvas intensas até o meio-dia deste sábado (9/8).
De acordo com o Inmet, as precipitações, com intensidade entre 20mm/h e 30mm/h, podem ser acompanhadas de ventos fortes, variando de 40 km/h a 60km/h (veja a relação completa das cidades abaixo).
Ainda segundo o órgão, o risco de alagamentos e descargas elétricas, além de queda de energia e queda de galhos de árvores, é baixo.
Belo Horizonte está fora do alerta de chuva do Inmet. O fim de semana na capital será de sol entre nuvens, com mínimas de 15°C e 11°C no sábado e domingo, respectivamente. A máxima não deve passar dos 28°C em ambos os dias.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp (acesse aqui).
Os alertas também podem ser acompanhados pelo Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.
No restante do estado, a população pode obter os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada em seguida. O serviço é gratuito.
Confira em ordem alfabética a relação de cidades
- Abre Campo
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Amparo do Serra
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Arantina
- Araponga
- Arceburgo
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brás Pires
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caiana
- Cajuri
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Canaã
- Cana Verde
- Caparaó
- Capela Nova
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cataguases
- Caxambu
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Cipotânea
- Coimbra
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego do Bom Jesus
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Descoberto
- Desterro do Melo
- Divinésia
- Divino
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Turvo
- Durandé
- Elói Mendes
- Ervália
- Espera Feliz
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Faria Lemos
- Fervedouro
- Goianá
- Gonçalves
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guiricema
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Itumirim
- Itutinga
- Jacutinga
- Jequeri
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa Dourada
- Lajinha
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luisburgo
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Martins Soares
- Matias Barbosa
- Matipó
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Mutum
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira Fortes
- Orizânia
- Ouro Fino
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Presidente Bernardes
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Espera
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Margarida
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João Nepomuceno
- São José do Alegre
- São José do Mantimento
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Simonésia
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Teixeiras
- Tiradentes
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Ubá
- Varginha
- Viçosa
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz