Geada pode atingir 139 cidades mineiras no fim de semana; saiba quais
Avanço de uma massa de ar frio sobre o estado deve causar fenômeno em municípios das regiões Sul, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Entre 0h e 9h deste domingo, podem ocorrer geadas em 139 cidades de Minas Gerais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Todos os municípios localizam-se nas regiões Sul do Estado, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
O fenômeno será causado pelo avanço de uma massa de ar frio sobre o estado, que provocará queda nas temperaturas a partir de domingo (10/8), com mínimas de 3°C. Na segunda-feira (11/8), as temperaturas devem cair ainda mais, de acordo com a previsão do Inmet.
Municípios que podem ser atingidos por geadas
- Água Comprida
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Bocaina de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Florido
- Capetinga
- Careaçu
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carvalhópolis
- Cássia
- Caxambu
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juruaia
- Lambari
- Limeira do Oeste
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nova Resende
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Pratápolis
- Sacramento
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Serrania
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Turvolândia
- Uberaba
- União de Minas
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz
