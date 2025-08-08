Assine
ONDA DE FRIO

Geada pode atingir 139 cidades mineiras no fim de semana; saiba quais

Avanço de uma massa de ar frio sobre o estado deve causar fenômeno em municípios das regiões Sul, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

08/08/2025 20:31

Gonçalves (MG) - Fica na Serra da Mantiqueira, a 1.350 metros de altitude. Tem 4.200 habitantes. Nos dias mais frio, os termômetros registram 0ºC, com fortes geadas.
Geadas representam risco para plantações crédito: Site facebook.com/conhecamariadafe

Entre 0h e 9h deste domingo, podem ocorrer geadas em 139 cidades de Minas Gerais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Todos os municípios localizam-se nas regiões Sul do Estado, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

 

O fenômeno será causado pelo avanço de uma massa de ar frio sobre o estado, que provocará queda nas temperaturas a partir de domingo (10/8), com mínimas de 3°C. Na segunda-feira (11/8), as temperaturas devem cair ainda mais, de acordo com a previsão do Inmet.

Municípios que podem ser atingidos por geadas

  1. Água Comprida
  2. Aiuruoca
  3. Alagoa
  4. Albertina
  5. Alfenas
  6. Alpinópolis
  7. Alterosa
  8. Andradas
  9. Arceburgo
  10. Areado
  11. Baependi
  12. Bandeira do Sul
  13. Bocaina de Minas
  14. Bom Jesus da Penha
  15. Bom Repouso
  16. Borda da Mata
  17. Botelhos
  18. Brazópolis
  19. Bueno Brandão
  20. Cabo Verde
  21. Cachoeira de Minas
  22. Caldas
  23. Camanducaia
  24. Cambuí
  25. Campanha
  26. Campestre
  27. Campina Verde
  28. Campo Florido
  29. Capetinga
  30. Careaçu
  31. Carmo de Minas
  32. Carmo do Rio Claro
  33. Carneirinho
  34. Carvalhópolis
  35. Cássia
  36. Caxambu
  37. Claraval
  38. Comendador Gomes
  39. Conceição da Aparecida
  40. Conceição das Alagoas
  41. Conceição das Pedras
  42. Conceição dos Ouros
  43. Congonhal
  44. Conquista
  45. Consolação
  46. Cordislândia
  47. Córrego do Bom Jesus
  48. Cristina
  49. Delfim Moreira
  50. Delfinópolis
  51. Delta
  52. Divisa Nova
  53. Dom Viçoso
  54. Elói Mendes
  55. Espírito Santo do Dourado
  56. Estiva
  57. Extrema
  58. Fama
  59. Fortaleza de Minas
  60. Fronteira
  61. Frutal
  62. Gonçalves
  63. Guaranésia
  64. Guaxupé
  65. Heliodora
  66. Ibiraci
  67. Ibitiúra de Minas
  68. Inconfidentes
  69. Ipuiúna
  70. Itajubá
  71. Itamogi
  72. Itamonte
  73. Itanhandu
  74. Itapagipe
  75. Itapeva
  76. Itaú de Minas
  77. Iturama
  78. Jacuí
  79. Jacutinga
  80. Jesuânia
  81. Juruaia
  82. Lambari
  83. Limeira do Oeste
  84. Machado
  85. Maria da Fé
  86. Marmelópolis
  87. Monsenhor Paulo
  88. Monte Belo
  89. Monte Santo de Minas
  90. Monte Sião
  91. Munhoz
  92. Muzambinho
  93. Natércia
  94. Nova Resende
  95. Olímpio Noronha
  96. Ouro Fino
  97. Paraguaçu
  98. Paraisópolis
  99. Passa Quatro
  100. Passa Vinte
  101. Passos
  102. Pedralva
  103. Pirajuba
  104. Piranguçu
  105. Piranguinho
  106. Planura
  107. Poço Fundo
  108. Poços de Caldas
  109. Pouso Alegre
  110. Pouso Alto
  111. Pratápolis
  112. Sacramento
  113. Santa Rita de Caldas
  114. Santa Rita do Sapucaí
  115. São Francisco de Sales
  116. São Gonçalo do Sapucaí
  117. São João Batista do Glória
  118. São João da Mata
  119. São José do Alegre
  120. São Lourenço
  121. São Pedro da União
  122. São Sebastião da Bela Vista
  123. São Sebastião do Paraíso
  124. São Sebastião do Rio Verde
  125. São Tomás de Aquino
  126. Sapucaí-Mirim
  127. Senador Amaral
  128. Senador José Bento
  129. Serrania
  130. Silvianópolis
  131. Soledade de Minas
  132. Tocos do Moji
  133. Toledo
  134. Turvolândia
  135. Uberaba
  136. União de Minas
  137. Veríssimo
  138. Virgínia
  139. Wenceslau Braz

