Geada pode atingir 139 cidades mineiras no fim de semana; saiba quais

Entre 0h e 9h deste domingo, podem ocorrer geadas em 139 cidades de Minas Gerais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Todos os municípios localizam-se nas regiões Sul do Estado, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

O fenômeno será causado pelo avanço de uma massa de ar frio sobre o estado, que provocará queda nas temperaturas a partir de domingo (10/8), com mínimas de 3°C. Na segunda-feira (11/8), as temperaturas devem cair ainda mais, de acordo com a previsão do Inmet.

Municípios que podem ser atingidos por geadas

Água Comprida Aiuruoca Alagoa Albertina Alfenas Alpinópolis Alterosa Andradas Arceburgo Areado Baependi Bandeira do Sul Bocaina de Minas Bom Jesus da Penha Bom Repouso Borda da Mata Botelhos Brazópolis Bueno Brandão Cabo Verde Cachoeira de Minas Caldas Camanducaia Cambuí Campanha Campestre Campina Verde Campo Florido Capetinga Careaçu Carmo de Minas Carmo do Rio Claro Carneirinho Carvalhópolis Cássia Caxambu Claraval Comendador Gomes Conceição da Aparecida Conceição das Alagoas Conceição das Pedras Conceição dos Ouros Congonhal Conquista Consolação Cordislândia Córrego do Bom Jesus Cristina Delfim Moreira Delfinópolis Delta Divisa Nova Dom Viçoso Elói Mendes Espírito Santo do Dourado Estiva Extrema Fama Fortaleza de Minas Fronteira Frutal Gonçalves Guaranésia Guaxupé Heliodora Ibiraci Ibitiúra de Minas Inconfidentes Ipuiúna Itajubá Itamogi Itamonte Itanhandu Itapagipe Itapeva Itaú de Minas Iturama Jacuí Jacutinga Jesuânia Juruaia Lambari Limeira do Oeste Machado Maria da Fé Marmelópolis Monsenhor Paulo Monte Belo Monte Santo de Minas Monte Sião Munhoz Muzambinho Natércia Nova Resende Olímpio Noronha Ouro Fino Paraguaçu Paraisópolis Passa Quatro Passa Vinte Passos Pedralva Pirajuba Piranguçu Piranguinho Planura Poço Fundo Poços de Caldas Pouso Alegre Pouso Alto Pratápolis Sacramento Santa Rita de Caldas Santa Rita do Sapucaí São Francisco de Sales São Gonçalo do Sapucaí São João Batista do Glória São João da Mata São José do Alegre São Lourenço São Pedro da União São Sebastião da Bela Vista São Sebastião do Paraíso São Sebastião do Rio Verde São Tomás de Aquino Sapucaí-Mirim Senador Amaral Senador José Bento Serrania Silvianópolis Soledade de Minas Tocos do Moji Toledo Turvolândia Uberaba União de Minas Veríssimo Virgínia Wenceslau Braz

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia