BH tem dia com temperaturas amenas e baixa umidade

Depois de dias de frio intenso, os termômetros em Belo Horizonte registraram temperaturas mínimas mais altas nesta sexta-feira (8/8). Os índices de umidade relativa do ar, no entanto, ficam baixos e acendem um alerta na capital.

Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,5°C, às 6h20, na Região Venda Nova. Na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 14,2°C, às 6h, com sensação térmica de 4,3°C.

Menores temperaturas em BH em 2025

8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)



8,7°C – 30/07/2025 às 6h30 (Centro-Sul) e 31/07/2025 às 6h00 (Mangabeiras)



8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)



9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)



9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)



10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)



10,2°C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)



10,3°C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h00 (Pampulha)



10,4°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)



10,7°C – 18/07/2025 às 4h00 (Venda Nova)

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A máxima estimada é de 28°C e a umidade relativa do ar fica em torno de 25%.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o alerta de baixa umidade é válido até segunda-feira (11/8). Para evitar a desidratação, também é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras.

Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;



Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;



Evite frituras;



Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;



Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;



Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;



Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;



Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Como fica o tempo em Minas?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais enfrenta baixos índices de umidade relativa do ar nesta sexta-feira. Apesar de inferiores a 30%, o que apresenta risco à saúde, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode haver chuva passageira em alguns pontos do Sul do estado à tarde e à noite.

A tendência é que no sábado (9/8) haja aumento de nebulosidade também na Zona da Mata e Região Central. A previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

