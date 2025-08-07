Vias de BH ganham 22 novos radares: saiba onde vão funcionar

Motoristas que dirigem pela capital mineira devem ficar atentos; mais de 20 novos radares eletrônicos começam a operar nas próximas semanas em Belo Horizonte. Os equipamentos vão flagrar infrações como avanço de sinal vermelho e conversões proibidas, especialmente em cruzamentos de grande movimento. A ativação ocorrerá após a instalação das faixas de aviso e a vistoria final das autoridades de trânsito.

A autorização para funcionamento foi publicada nesta quinta-feira (7/8) pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMUR), da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A medida faz parte do contrato firmado com o Consórcio Trânsito Seguro em julho de 2024, com validade até 2029. O acordo prevê a instalação de novos radares e a substituição de equipamentos antigos, com contratos já vencidos.



Como são os radares?

Quatro modelos de fiscalização eletrônica foram autorizados. Dois deles são da marca Brascontrol, sendo um exclusivo para avanço de semáforo (modelo BRI7000) e outro conjugado com detector de conversão proibida. Os outros dois são da marca Consilux, do tipo CSC-II, com a mesma divisão de funções.

Antes de entrarem em operação, todos os pontos receberão faixas de aviso, informando a data de início da fiscalização. Essa ativação ainda depende de uma vistoria final das autoridades competentes. A prefeitura não informou, por enquanto, quais pontos terão equipamentos inéditos e quais passarão por substituição.

Onde os radares vão operar?



Fiscalização de avanço de semáforo

Av. Amazonas x Av. do Contorno (Centro/Bairro)

Av. Amazonas x Av. do Contorno (Bairro/Centro)

Av. do Contorno x Av. Amazonas (Barro Preto/Savassi)

Av. do Contorno x Av. Amazonas (Savassi/Barro Preto)

Av. Amazonas x Av. Francisco Sá (Bairro/Centro)

Av. Amazonas x Rua Olinda (Bairro/Centro)

Rua Olinda x Av. Amazonas (Bairro/Centro)

Av. Vilarinho x Av. Baleares (Venda Nova/Mantiqueira)

Av. Vilarinho x Av. Elias Antônio Issa (Letícia/Venda Nova)

Av. Altamiro Avelino Soares x Av. Heráclito Mourão de Miranda (Castelo/Santa Terezinha)

Av. Ayres da Mata Machado x Av. Heráclito Mourão de Miranda (Serrano/Castelo)

Rua Capitão Nelson Albuquerque x Rua Padre Pedro Pinto (Minascaixa/Venda Nova)

Rua Padre Pedro Pinto x Rua Santa Cruz (Candelária/Venda Nova)

Rua Padre Pedro Pinto x Av. Elias Antônio Issa (Venda Nova/Letícia)

Av. Cristiano Machado x Av. Vilarinho (Bairro/Centro)

Av. Vilarinho x Av. Cristiano Machado (Venda Nova/Centro)

Fiscalização de avanço de semáforo com conversão proibida

Av. Amazonas x Av. do Contorno (Bairro/Centro)

Av. do Contorno x Av. Amazonas (Barro Preto/Savassi)

Av. Amazonas x Av. Francisco Sá (Centro/Bairro)

Av. Heráclito Mourão de Miranda x Av. Altamiro Avelino Soares (Castelo/Bandeirantes)

Av. Heráclito Mourão de Miranda x Av. Ayres da Mata Machado (Bandeirantes/Serrano)

Rua Padre Pedro Pinto x Rua Capitão Nelson Albuquerque

A instalação dos novos equipamentos tem como objetivo reforçar a segurança no trânsito e coibir infrações em áreas críticas. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização nos cruzamentos e evitar multas e riscos.