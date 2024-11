As avenidas e ruas de Belo Horizonte ganharão 57 novos radares em 38 endereços. Dentre eles, estão fiscalizadores e avanço de sinal, avanço de sinal com conversão proibida, controlador de velocidade e controlador de velocidade com invasão a faixa exclusiva.





A homologação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (19/11).

Segundo a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) e BHTrans, serão utilizados modelos ITSCAM PRO NM1, da marca PUMATRONIX, para as autuações de avanço de sinal, e MK-I e MK-D3, da marca HELP, para as autuações que envolvem velocidade. Os novos equipamentos serão substituições de outras, em função de término de contratos.

No entanto, ainda não há previsão de quando será o início do funcionamento, que será de responsabilidade do Consórcio BH VIASEGURA.

De acordo com a Sumob, "as equipes estão finalizando a implantação das estruturas e realizando os ajustes necessários na sinalização viária. Em casos de equipamentos de controle de excesso de velocidade, também são realizadas as aferições do INMETRO nos equipamentos.Só após todo esse processo, seguindo todas as orientações da legislação vigente, os radares estão aptos a entrarem em operação".

Dessa forma, antes mesmo da implantação dos radares, serão utilizadas, com antecedência, faixas de pano para informar os motoristas e pedestres assim que cada um dos equipamentos entrarem em operação.

Confira os novos endereços de radares com registro de avanço de sinal, no sentido Centro / Bairro:



Av. Presidente Antônio Carlos, Nº 3212 (2 faixas)

Av. Presidente Antônio Carlos, Nº 3212 – Pista MOVE (2 faixas)

Av. Presidente Antônio Carlos, entre VDT São Francisco e Rua Viana do Castelo – Pista MOVE (2 faixas)

Av. Presidente Antônio Carlos, Oposto Nº 4157 – Pista MOVE (2 faixas)

Av. Presidente Antônio Carlos, Nº 7596 – Pista MOVE (2 faixas)

Av. Dom Pedro I, Oposto ao Nº 575 – Pista MOVE (2 faixas)

Av. Cristiano Machado, Esquina Av. Silviano Brandão – Pista MOVE (1 faixa)



Agora os novos endereços de radares com registro de avanço de sinal e conversão proibida, no sentido Bairro / Centro:

Av. Presidente Antônio Carlos, Nº 3203 (2 faixas)

Av. Presidente Antônio Carlos, Nº 3203 – Pista MOVE (2 faixas)

Av. Presidente Antônio Carlos, entre Rua Viana do Castelo e VDT São Francisco – Pista MOVE (2 faixas)

Av. Presidente Antônio Carlos, Nº 7605 – Pista MOVE (2 faixas)

Av. Dom Pedro I, Nº 575 – Pista MOVE (2 faixas)

E os novos endereços de radares com registro de avanço de sinal e conversão proibida:

Rua dos Tupis, Esquina Av. Afonso Pena, sentido Rua Espírito Santo / Av. Afonso Pena (1 faixa)

Rua dos Tupis, Esquina Av. Afonso Pena, sentido Rua Espírito Santo / Av. Afonso Pena (2 faixas)

Os radares também terão controle de velocidade e fiscalização de avanço em faixa exclusiva. Veja os endereços a seguir.

Novos radares com registro de controle de velocidade:

Av. Cristiano Machado, esquina com rua Pitangui, no sentido Centro / Bairro (um a cada uma das 3 faixas)

Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 10.732, no sentido Bairro / Centro (um a cada uma das 2 faixas)

Av. Cristiano Machado, nº 673, no sentido Bairro / Centro (um a cada uma das 3 faixas)

Av. João XXIII, nº 1.233, no sentido Av. Abílio Machado (um a cada uma das 2 faixas)

Av. João XXIII, oposto ao nº 1.233, no sentido Av. Tancredo Neves (um a cada uma das 2 faixas)

Av. Waldyr Soeiro Emrich, nº 498, no sentido Barreiro / Betânia (um a cada uma das 2 faixas)

Av. Waldyr Soeiro Emrich, oposto ao nº 498, no sentido Betânia / Barreiro (um a cada uma das 2 faixas)

Av. Amazonas, nº 3.995, no sentido Bairro / Centro (um a cada uma das 2 faixas)

Av. Amazonas, nº 3.960, no sentido Centro / Bairro (um a cada uma das 2 faixas)

Av. Presidente Antônio Carlos, oposto ao nº 8.281, no sentido Centro / Bairro (um a cada uma das 3 faixas)

Av. Risoleta Neves, a 145 metros da Rua Raimunda Rocha Alves, no sentido Bairro / Centro (um a cada uma das 2 faixas)

Av. Risoleta Neves, a 152 metros da Rua Raimunda Rocha Alves, no sentido Centro / Bairro (um a cada uma das 2 faixas)

Av. Teresa Cristina, a 30 metros da Rua Carmelita Prates da Silva, no sentido Bairro / Centro (um a cada uma das 3 faixas)

Av. Teresa Cristina, a 27 metros da Rua Carmo da Cachoeira, no sentido Centro / Bairro (um a cada uma das 3 faixas)

Novos radares com controle de velocidade e avanço de faixa exclusiva, no sentido Bairro / Centro:

Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 10.732

Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 1.950

Av. Presidente Antônio Carlos, a 52 metros da Av. Manoel Gomes (para 2 faixas)

Av. Presidente Antônio Carlos, nº 7.665 (para 2 faixas)

