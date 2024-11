Nesta quarta-feira, 20 de novembro, é comemorado o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. A data relembra a morte do líder do Quilombo dos Palmares em 1695. O dia também reflete a importância do combate ao racismo e a promoção da igualdade social.





A data foi oficializada em 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff, quando alguns estados e cidades brasileiras transformaram a celebração em feriado. Mas foi apenas no fim de 2023 que o Dia da Consciência Negra passou a ser considerado feriado nacional.





O projeto de Lei que declarou a data como feriado nacional foi sancionado no dia 21 de dezembro do ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes o dia era considerado feriado apenas no Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo.





Zumbi dos Palmares, homenageado pela data, lutou contra a escravidão durante o período colonial e se tornou um dos maiores símbolos da luta pela liberdade dos negros.

Com a promulgação da data como feriado nacional, todos os estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, passam a ter mais esse dia no calendário de feriados. Em Belo Horizonte, a data é feriado municipal desde abril de 2024.