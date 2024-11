A Região do Barreiro, em Belo Horizonte, está sob alerta para risco geológico moderado até quinta-feira (21/11), devido ao volume de chuvas registrado nas últimas horas desta terça (19) e à previsão de novas precipitações.

Segundo a Defesa Civil de BH, até às 7h de hoje, a regional acumulou 177,2 milímetros (mm) no mês de novembro. O número representa 75,1% da média esperada para o mês, de 236 mm.

O órgão municipal recomenda que os moradores da região se atentem ao grau de saturação do solo e sinais construtivos. Deve-se ter cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





Se algum destes sinais for observado, a recomendação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros (193).

Nesta terça, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura mínima registrada em BH foi de 15,7ºC e a máxima prevista é de 30ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, à tarde.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes



Água empoçando no quintal



Portas e janelas emperrando



Rachaduras no solo



Água minando da base do barranco



Inclinação de poste ou árvores



Muros e paredes estufados



Estalos



Recomendações