Um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de atear fogo na casa de uma mulher, de 27, na noite desse domingo (17/11), no bairro Santa Terezinha, Região da Pampulha de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que tinha um relacionamento de dois anos com o suspeito, sofria violência doméstica, já sofreu agressões e tentava terminar o namoro.





Na noite de ontem, o homem rondava a casa dela e a ameaçava de morte. Com medo, a vítima saiu da residência, deixou o imóvel vazio e foi se abrigar na casa de uma amiga.

O suspeito invadiu a casa e ateou fogo. Depois do crime, ele fugiu em um ônibus e foi localizado próximo a um shopping na Região da Pampulha. O homem, que usa tornozeleira eletrônica, foi encaminhado para a delegacia.

O Corpo de Bombeiros encontrou o imóvel todo queimado, com paredes trincadas e outros danos. O fogo foi controlado e o rescaldo, realizado. A Defesa Civil foi acionada para verificar as condições do local.

