Uma briga generalizada em um bar terminou com um homem, de 25 anos, morto e um ferido na noite desse domingo (17/11), no bairro Fazenda, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito de crime, de 32 anos, estava no local com duas mulheres quando um indivíduo importunou sexualmente uma delas e a briga começou.





A vítima, que estava acompanhada da esposa e de amigos, tentou separar a confusão quando o suspeito sacou uma arma de fogo e fez diversos disparos. Testemunhas apontaram que outras pessoas no local também atiraram.





A vítima foi atingida no tórax e encaminhada para atendimento médico, mas morreu pouco depois. Uma outra pessoa, um homem de 27, foi baleado nas coxas e recebeu atendimento hospitalar.

Durante diligências, o suspeito foi localizado em um carro de luxo na companhia de três homens e duas mulheres. Na abordagem, a polícia localizou uma pistola calibre 380 com 16 munições no assoalho do veículo.





Questionado sobre a ocorrência, ele disse que houve disparos de arma de fogo durante a briga generalizada no bar e que apenas mostrou a pistola, sem fazer uso dela.





Ele relatou aos militares que não sabia a procedência da pistola localizada no veículo e que comprou ilegalmente em uma feira no bairro Xangrilá. O homem tem passagens por roubo tentado, roubo consumado e adulteração de veículo.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A arma e o carro foram apreendidos.