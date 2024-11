Policiais verificaram as imagens de câmeras de segurança, que desmentiram versão inicial dos pais do bebê

Um bebê de 1 ano e 4 meses morreu, na noite desse sábado (16/11), em Araporã, no Triângulo Mineiro. A criança foi levada ao Hospital João Paulo II com um tiro na cabeça. O pai da menina, de 18 anos, e um adolescente, de 17, foram presos depois de darem versões diferentes para o crime.





À Polícia Militar, o pai e a mãe do bebê disseram que estavam em um bar quando uma moto passou e um dos ocupantes efetuou disparos e um deles teria atingido a filha. Os militares conseguiram imagens de câmeras de segurança, que desmentem a versão do casal, já que não há moto passando pelo local. Os vídeos mostram um jovem correndo com uma arma na mão. Ele seria amigo do pai da criança, de 17 anos, que também foi preso.





Os policiais conseguiram identificá-lo. Em depoimento, o adolescente contou que estava com o pai da menina e um primo dele nos fundos de uma casa, testando a arma. Segundo ele, a arma disparou acidentalmente e acertou a cabeça da menina.

Porém, o jovem não soube dizer quem foi o autor dos disparos. Em uma primeira versão, confirmou ser ele, nas imagens, correndo com a arma nas mãos. Perguntado onde estava o objeto, disse aos militares que a jogou em um rio. Mas, depois, mudou a versão, alegando que a entregou para uma pessoa, que não sabe dizer quem é, em uma moto.





A namorada do adolescente também foi ouvida. Disse que estava em casa quando ele chegou e foi direto tomar banho. Depois, contou a ela que eles não perceberam que havia munição na arma quando ela disparou. O primo disse que estava do lado de fora da casa, ouvindo música em um carro e só ouviu quando a arma disparou. Os militares não conseguiram localizar o dono da casa onde o crime aconteceu, mas ficaram sabendo que o lugar é usado por usuários de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Como houve contradição nos depoimentos dos envolvidos, o pai do bebê e o adolescente foram apreendidos como suspeitos do crime.