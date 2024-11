No acidente, duas pessoas morreram e outra foi resgatada com ferimentos graves

Uma batida entre dois carros deixou duas pessoas mortas e outra pessoa ferida na BR-494, na altura do quilômetro 68, em Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, na manhã desse sábado (16/11). As vítimas tiveram seus corpos carbonizados.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), por volta das 9h, o condutor de um dos carros, de modelo Saveiro, seguia pela rodovia no sentido Divinópolis quando colidiu na traseira de um Gol.

Segundo o órgão, o Gol pegou fogo no momento da batida. O condutor e o passageiro tiveram seus corpos carbonizados, o que impossibilitou a identificação das vítimas no local.

Já o motorista do Saveiro foi socorrido por terceiros com lesões graves.

A suspeita da causa do acidente é de aquaplanagem, que ocorre quando os pneus do veículo deixam de fazer contato com a superfície da pista, devido à presença de uma camada de água entre eles e a estrada.

A perícia esteve presente no local e liberou os corpos para a funerária. Já os veículos foram liberados para o guincho.