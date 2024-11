Uma batida entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na BR-267, em Caxambu, no Sul de Minas, na tarde de sábado (16/11). Das vítimas, duas pessoas ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelos bombeiros. Nenhuma pessoa morreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois veículos bateram de frente. Chovia forte no momento do acidente.

A corporação de São Lourenço, na mesma região, foi acionada para atender ao chamado por volta das 13h20, em conjunto com três equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, os bombeiros encontraram duas pessoas presas às ferragens em um dos carros. As outras três vítimas do acidente foram atendidas pelo Samu e encaminhadas ao hospital.

Segundo o CBMMG, as vítimas presas no carro apresentavam confusão mental, ferimentos na cabeça e nos membros inferiores. No entanto, nenhuma delas apresentava sinais de fraturas.

O resgate foi realizado utilizando técnicas de salvamento terrestres e equipamentos especiais de desencarceramento. Elas foram encaminhadas pela equipe do Samu ao Hospital Cônego Monte Raso, em Baependi.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para controlar o tráfego e remover os veículos envolvidos na colisão.