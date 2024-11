Caso aconteceu em uma unidade dos Supermercados BH, na Avenida Dionísio Gomes, número 595, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves

Uma mulher de 63 anos foi presa por injúria racial neste sábado (16/11) em uma unidade dos Supermercados BH, na Avenida Dionísio Gomes, número 595, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima, uma jovem de 19 anos, contou que estava em horário de almoço no supermercado em que trabalha, da rede BH, quando foi agredida verbalmente.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a jovem contou que, por volta das 16h, estava sentada em uma cadeira no estabelecimento cumprindo a pausa, enquanto mexia no celular e usava fones de ouvido. Segundo ela, a autora chegou perto da vítima de maneira “bastante exaltada” e falando algumas coisas que não entendeu por estar escutando mídias no telefone. Confusa, a vítima tirou o fone e escutou a mulher a chamando de “macaca” e “preta”.

Em seguida, a vítima ligou no disque-denúncia (190) para que providências fossem tomadas. Testemunhas presentes no supermercado confirmaram à polícia a versão da jovem.

Já a autora negou as acusações e não relatou mais nada à polícia. Ela foi presa no local e encaminhada à Delegacia de Ribeirão das Neves.



