A chuva constante já faz com que quatro regionais de Belo Horizonte somem, na manhã de 17 de novembro, mais do que 80% do volume de chuvas esperado para todo o mês. A média histórica é de 236 milímetros (mm), mas as regionais Leste, Venda Nova, Centro-Sul e Nordeste já ultrapassaram a marca de quatro quintos desse volume.

Os dados são da Defesa Civil de Belo Horizonte. Neste domingo (17/11), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto com chuvas e possíveis trovoadas isoladas. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 15,4°C e a máxima prevista é de 24°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70%, à tarde, segundo a Defesa Civil.

De forma geral, a média de chuvas acumulada na capital chega a 176,7mm, o que representa 74,8% do esperado. Na regional Leste o acumulado [e de 200mm (84,7%), em Venda Nova, 195,6mm (82,9%), na Centro-Sul foram 190,8mm (80,8%) e na Nordeste 189,2mm (80,2%).

O acúmulo de chuvas impôs alerta de risco geológico forte para as regionais Venda Nova, Norte, Nordeste, Pampulha e Leste da capital mineira. Alerta válido até a manhã de segunda-feira (18/11).

Chuvas e alagamentos desafiam infraestrutura

Em Minas Gerais, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), neste domingo, haverá céu nublado com chuva isolada no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campos das Vertentes e Zona da Mata.

Chuvas trazem de volta rotina de enchentes e alagamentos em BH







Nas demais regiões, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Haverá temperatura estável com a máxima de 33°C e com ligeiro declínio com a mínima de 12°C. Em Belo Horizonte, haverá céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura será estável com a máxima de 25°C e com a mínima de 16°C.





A CEDEC-MG registra desde 22 de setembro 140 desabrigados, 293 desalojados e seis mortos devido às chuvas em Cássia, Pedralva, Paracatu e Viçosa. os municípios de Brazópolis, Galiléia, Mendes Pimentel, Rochedo de Minas, Guaranésia, Uberaba e Tapira se encontram em situações de emergência por causa das chuvas.

O município de Caxambu, no Sul de Minas, foi o mais atingido pelas chuvas nos últimos dias, segundo a CEDEC-MG. No início da tarde de sábado (16/11), fortes chuvas acompanhadas de vendaval atingiram o município, ocasionando deslizamentos de terra nos bairros Alto Santa Rita e Mirante do Trevo, causando danos em quatro residências, com a queda de muros de arrimo. Há 14 desalojados.

"As residências foram vitoriadas, interditaras pela defesa civil municipal e os moradores foram para casa de parentes ou amigos. Situação sob controle no momento", informou a CEDEC-MG.