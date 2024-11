Belo Horizonte tem cinco regionais sob risco geológico forte devido ao acúmulo de chuvas em Venda Nova, Pampulha, Norte, Nordeste e Leste. O alerta foi emitido pela Defesa Civil de BH e vale até segunda-feira (18/11). Já choveu 64% do previsto para o mês na capital.

O alerta de forte risco de deslizamentos, desabamentos e escorregamentos se deve ao solo encharcado, onde se acumula chuvas intensas acima de 70 milímetros (mm) em 72 horas ininterruptas.

Do início do mês até o início da manhã deste sábado (16/11) já choveu uma média de 151,26 milímetros (mm) em Belo Horizonte, o que chega a 64% da média histórica de 236 mm. As regionais que mais concetraram chuvas são a Leste, com 175,2 mm, com 74,2% da média da média histórica, Venda Nova (168,2), Nordeste (166,4 mm), Centro-Sul (162 mm), Pampulha (152,8 mm), Norte (142,2 mm), Barreiro (134,8 mm), Oeste (132,2 mm) e Noroeste (127,6 mm).



Pode chover a qualquer momento em todo estado de Minas Gerais que tem tempo encoberto ao longo da semana, de acordo com previsão meteorológica da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG).

Belo Horizonte pode ter abertura e sol na segunda-feira (18/11), mas chuvas que já atingiram 64% do previsto para o mês se intensificam, segundo o Instituto nacional de Meteorologia (INMET).



Neste sábado (16/11), a previsão meteorológica da Defesa Civil de Belo Horizonte para a capital mineira indica que o dia será de céu nublado a encoberto com chuvas e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 16,3 °C, a máxima estimada é de 24 °C. A umidade relativa mínima deve chegar a 60% à tarde.

Previsão do INMET para a semana em Belo Horizonte é de dias encobertos, com o domingo (17/11) com muitas nuvens e maior possibilidade de chuvas a partir de segunda-feira (18/11), quando o sol pode aparecer com mais intensidade, mas há condições para pancadas de chuva.

Em Minas Gerais, a previsão da Cedec-MG é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e

Zona da Mata.

"Nas regiões Noroeste, Central mineira e Metropolitana de Belo Horizonte, o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões, o céu também ficará nublado a parcialmente nublado, com chance de chuva isolada. A temperatura permanecerá estável, com máxima de 33°C e mínima de 14°C", informa a Cedec-MG.

Segundo informações da coordenadoria, de 22 de setembro de 2024 até o momento são 120 pessoas desabrigados pelas chuvas (pessoas que necessitam de abrigo público devido a danos ou ameaça de danos em seus domicílio) e 249 desalojados (atingidos que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, mas se deslocaram para a casa de parentes ou amigos).

Sete municípios decretaram e tiveram reconhecidos estado de anormalidade relacionado às chuvas, como situação de emergência e de calamidade. São eles Brazópolis, Galiléia, Mendes Pimentel, Rochedo de Minas, Guaranésia, Uberaba e Tapira. Seis pessoas morreram em razão das chuvas, sendo três em Paracatu, uma em Cássia, uma em Pedralva e uma em Viçosa.