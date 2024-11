O Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã, na Região Norte de Belo Horizonte, está fechado por tempo indeterminado devido aos estragos causados pelo temporal. Nessa quarta-feira (13/11) uma das barreiras de contenção da barragem do lago se rompeu, interditando avenidas e deixando rastros de destruição.

O parque amanheceu fechado nesta quinta-feira (14/11) por causa da devastação e para uma equipe do núcleo de emergência ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) realizar os trabalhos de prevenção de novas rupturas, carreamento de detritos para a bacia hidrográfica e apurar as causas do desastre.

O lago de 22 mil m² tinha 63 milhões de litros, pouco mais de 25 piscinas olímpicas. A Avenida Dom Pedro I chegou a ficar interditada, já que a galeria de extravasão do lago passa por baixo da via.

Na esquina das ruas Desembargador Lincoln Prates e Gilca Cioto Silva, uma grande quantidade de lama se acumulou na curva trazida por enxurradas formadas pela chuva, que arrasou a Lagoa do Nado. O estrago ocorreu em uma faixa de 30 metros. O quarteirão inteiro da Rua Desembargador Lincoln Prates, onde ficam os estacionamentos da parte superior do parque, teve dezenas de placas de asfalto arrancadas do pavimento pela força da enxurrada.

Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de BH informou que o parque está fechado por tempo indeterminado. "A PBH informa que iniciou a contratação de uma inspeção especial, com consultor especializado externo, para elaborar um relatório detalhado sobre as possíveis causas e ações a serem adotadas para restabelecer o espelho d’água. Após essas primeiras análises serão feitos os estudos e projetos para a reconstrução da barragem por meio de processo licitatório. Ainda não é possível estimar o início das obras, mas a PBH trabalhará para agilizar as ações", diz em nota.





Paralelamente, a gestão afirmou que uma equipe trabalha no local para a limpeza e requalificação da área onde a água passou após o rompimento, evitando a obstrução das redes de drenagem. "Além disso, profissionais da Fundação Municipal de Parques, Guarda Municipal, Ibama e Secretaria Municipal de Meio Ambiente seguem também trabalhando no resgate de animais atingidos e analisando os prejuízos causados à fauna do parque, que tem 311 mil metros quadrados de área", continua o comunicado.

Centro de Referência da Cultura Popular

O parque abriga ainda um espaço de fomento e debate em torno da cultura popular e tradicional, o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP). Lá são promovidas oficinas, espetáculos e exposições que traduzem a identidade da cidade.

O acervo fica no histórico casarão do Parque. Apesar de não ter sido atingido, a PBH informou que as atividades do CRCP estão suspensas, em razão do fechamento do local.