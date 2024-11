A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) contratou um consultor externo para entender as causas e ações que devem ser tomadas para restabelecer o lago do Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã, na Região Norte. Nesta quarta-feira (13/11), em meio às fortes chuvas que atingiram a capital mineira, um dique de contenção do manancial se rompeu. A enxurrada causada pelo rompimento devastou o local e gerou reflexos nas proximidades do parque.





De acordo com a PBH, o processo de contratação do consultor começou nesta quinta-feira (14/11). O profissional fará uma inspeção especial com o objetivo de elaborar um relatório detalhado sobre as possíveis causas e ações que devem ser adotadas para restabelecer o espelho d’água.





Com as primeiras análises apresentadas, a prefeitura planeja realizar os estudos e projetos para reconstrução da barragem por meio de um processo licitatório. Conforme o Executivo, ainda não é possível estimar o início das obras. “A PBH trabalhará para agilizar as ações”, diz em nota.





Em paralelo, uma equipe da PBH está no local para realizar a limpeza e requalificação da área onde a água passou após o rompimento, com o objetivo de evitar a obstrução das redes de drenagem.





O rompimento da barragem também impactou a fauna local e animais, como cágados, peixes e tartarugas, foram afetados. De acordo com a prefeitura, equipes da Fundação Municipal de Parques, Guarda Municipal, Ibama e Secretaria Municipal de Meio Ambiente seguem também trabalhando no resgate de animais atingidos. Além disso, a equipe também analisa os prejuízos causados ao parque.





Com cerca de 311 mil metros quadrados de área, o parque amanheceu fechado nesta quinta-feira (14/11). O lago, que esvaziou com o rompimento, ocupa uma área de 22 mil metros quadrados e é formado pelo represamento de três nascentes, afluentes do Córrego Vilarinho.





Vigilância de barragens

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, todas as estruturas de controle de cheia em operação por ela estão com a exigência documental plenamente atendida, inclusive a barragem da Lagoa do Nado.







“Nas últimas Inspeções Rotineiras de Segurança de Barragens realizadas em outubro de 2024 (que têm frequência mensal e feitas por consultoria externa especializada), verificou-se que nenhuma barragem apresentou situação de emergência ou fator que implicasse risco à estabilidade das estruturas”, esclareceu a PBH em nota.

Ainda conforme a prefeitura, todas as barragens seguem sendo monitoradas e com medidas e procedimentos em atendimento à legislação vigente.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice