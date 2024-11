Queda de barragem no Parque Lagoa do Nado, em BH, causou esvaziamento de lago artificial

Os peixes e cágados da lagoa do Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã, na Região da Pampulha, que teve a barragem de contenção rompida nesta quarta-feira (13/11) estão sendo resgatados pela Prefeitura de Belo Horizonte. O episódio aconteceu durante temporal que atingiu a capital durante a tarde. A vazão de água fez com que o manancial artificial ficasse praticamente seco.





Conforme o presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Gilson Leite, o parque está isolado e equipes da pasta têm recolhido os animais. A previsão é que as espécies de peixes e cágados sejam deslocados para outro lago ou represa que seja adequada.





"Nesta quinta-feira (14/11) nós vamos retomar os trabalhos de levantamento com mais equipes e aí teremos, possivelmente, um número mais significativo sobre, principalmente, a fauna que foi impactada. Quanto às aves, nós não tivemos até agora, nenhum dano. Nós tínhamos ali alguns patos, que foram para as margens e não foram afetados", explicou Leite.





Em um vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver que a força da água criou um buraco em uma das passagens ao lado da lagoa do parque. O rompimento criou uma queda d’água em direção a Avenida Pedro I, que fica a 336 metros de distância da estrutura. Mesmo assim, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o fluxo de água não chegou a atingir a via.





O secretário de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro César Pereira explicou que o manancial artificial funciona como uma “bacia de contenção” que contribui para que o acumulado de chuva não chegue à Avenida Doutor Álvaro Camargos. Para prevenir que eventos adversos na estrutura, a pasta mantém um plano de monitoramento e manutenção, entre eles uma drenagem controlada para que o espaço consiga receber maior volume de água.





“O que ocorreu neste evento de hoje foi um volume muito expressivo de água. Acabou que essa água passou por cima do barramento, causando ali um assoreamento. E, infelizmente, a barragem acabou se rompendo. Mas, toda a água foi drenada pelos dutos que passam por baixo da Avenida Pedro I, dentro daquilo que a gente supunha, do que imaginávamos”, explicou Pereira.





Chuva em BH





Em duas horas, a chuva na Região de Venda Nova ultrapassou 30% do esperado para todo o mês em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal, das 14h10 às 16h10 desta quarta-feira foram registrados 74,4 milímetros (mm) na regional. A média climatológica para novembro é de 236mm.





No início da manhã a Defesa Civil da capital emitiu um alerta para tempestades com a previsão de 40 a 60mm de chuva ao longo de todo o dia. No entanto, em duas horas, além de Venda Nova, outras duas regionais - Nordeste, 62,6mm ; Pampulha, 68,6mm - ultrapassaram a previsão do órgão.





Waldir Figueiredo, subsecretário da Defesa Civil de BH, explica que eventos extremos, como o que aconteceram na capital durante a tarde, são difíceis de serem previstos devido à “variabilidade no comportamento da atmosfera”. Mesmo assim, o chefe da pasta afirma que a cidade foi “resiliente” ao temporal sem registro de vítimas e, até o momento, famílias desabrigadas ou desalojadas.





“Nós não registramos eventos graves na cidade que implicam, por exemplo, na retirada de pessoas de suas moradias. As pessoas que foram afetadas podem solicitar a avaliação da Defesa Civil através do número 199 para o registro desses impactos dos danos e avaliações de risco”, disse Figueiredo.





Confira o acumulado de chuvas em novembro até as 18h desta quarta-feira (13/11), em BH:





Barreiro: 121 (51,3%)

Centro Sul: 143,4 (60,8%)

Leste: 163,6 (69,3%)

Nordeste: 156,8 (66,4%)

Noroeste: 106 (44,9%)

Norte: 132,2 (56%)

Oeste: 118,8 (50,3%)

Pampulha: 133,6 (56,6%)

Venda Nova: 149,8 (63,5%)





