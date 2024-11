Cinco regionais de Belo Horizonte estão em alerta para risco geológico forte: Leste, Nordeste, Norte, Pampulha e Venda Nova. A Defesa Civil municipal emitiu o comunicado nesta quarta-feira (13/11), devido aos volumes de chuva registrados nas últimas horas e à previsão de novos temporais nos próximos dias.





O comunicado é válido até segunda-feira (18/11).





O órgão recomenda atenção ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Entre os sinais de que deslizamentos podem ocorrer estão: trincas nas paredes, água acumulada no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de postes ou árvores, muros e paredes estufados e estalos.

Diante de alguns desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel, ligar para a Defesa Civil (199) e, em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros (193).