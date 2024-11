Um homem, de 36 anos, foi morto a pauladas na noite dessa terça-feira (12/11), no bairro Dona Silvia, em Sete Lagoas, Região Central de Minas. A vítima é suspeita de agredir e estuprar a própria esposa.





Segundo o relato da mulher do homem, as agressões começaram no início do relacionamento do casal, há seis anos. Ela nunca denunciou o marido devido a ameaças que ele fazia contra os filhos dela.





Na sexta-feira (8/11), o companheiro iniciou as agressões e, no sábado (9/11), o homem a estuprou. No dia seguinte, ele a proibiu de sair de casa até que os hematomas pelo corpo dela sumissem.





Na noite de ontem, oito pessoas, todas encapuzadas e armadas com pedaços de pau e barras de ferro, forçaram o portão de entrada da casa e agrediram o homem. A mulher acredita que vizinhos escutaram os gritos dela durante os abusos, o que gerou o linchamento do companheiro.

O homem chegou a sair do imóvel e correr para rua, mas foi perseguido pelo grupo, que deu diversos golpes na cabeça dele.





Uma testemunha confirmou a versão da mulher. Afirmou ainda que já escutou diversas agressões verbais da vítima contra a esposa e que a mulher era constantemente violentada.





A mulher foi atendida no hospital municipal com diversos hematomas pelo corpo. O homem, que chegou a receber atendimento hospitalar, morreu pouco depois de dar entrada.





O caso será investigado.