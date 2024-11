A frente fria que avança pelo litoral da Região Sudeste deve provocar aumento na nebulosidade e nas pancadas de chuva ao longo desta semana em todas as regiões de Minas Gerais, e em Belo Horizonte não será diferente. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira (13/11) na capital mineira é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas (confira abaixo o cenário para todo o estado).





A temperatura em BH deve variar entre 18ºC e 28ºC, o que pode representar uma ligeira queda nos termômetros. Nesta terça-feira (12/11), a estação meteorológica do Santo Agostinho, na Região Centro-Sul, registrou máxima de 31,8ºC; a mínima foi na estação do Cercadinho, na Região Oeste, com 18,1ºC. A umidade relativa do ar às 15h foi de 41%, índice abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é acima de 60%.





Já na quinta-feira (14/11), a previsão é de que a queda de temperatura continue na capital mineira, com a máxima podendo atingir 25ºC. No entanto, a semana deve terminar com elevação nos termômetros, com a máxima de sábado (16/11) atingindo 29ºC. A mínima deve se manter estável, indo de 18ºC na quinta-feira para 16ºC no sábado. A chuva deve persistir ao longo da semana, com pancadas isoladas.





Minas Gerais





A previsão de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas se mantém por todo o estado, com possibilidade de chuvas mais fortes nas regiões Noroeste, Central, Triângulo/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana de BH.





A previsão do Inmet é de que as menores temperaturas nesta quarta-feira sejam nas regiões Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes, com mínima de 12ºC e máxima de 30ºC. As maiores temperaturas estão previstas para as regiões Norte e Jequitinhonha, podendo atingir 34ºC.





Nesta terça-feira, a menor temperatura registrada pelo instituto foi em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul/Sudoeste de Minas, de 9,7ºC. A maior foi em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, de 36,6ºC. O menor índice de umidade relativa do ar foi registrado em Salinas, no Norte, de 18%.

