Uma explosão em uma siderúrgica em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta quinta-feira (31/10). A empresa está localizada na BR-040, na altura do Bairro Universitário.



O Corpo de Bombeiros (CBMMG) recebeu o chamado às 13h30. Conforme a corporação, o trabalhador em estado mais grave tem 36 anos e teve cerca de 40% do corpo atingido com queimaduras e ferimentos.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu a vítima ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. A outra vítima sofreu ferimentos leves.

Os militares suspeitam que a explosão possa ter ocorrido em decorrência de uma reação química desencadeada no contato do ferro gusa com água, provocando o deslocamento de uma massa de ar de grande impacto.



A perícia da Polícia Civil também esteve no local. Não houve focos de incêndio.

