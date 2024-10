Dois jovens, de 25 e 27 anos, foram presos nesta quinta-feira (31/10), suspeitos de matar um homem de 49 anos durante uma tentativa de furto de cabos de alta tensão na Barragem de Benfica, zona rural de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A vítima, que morava nas proximidades, acordou com o barulho e foi até o local. Armado, ele trocou tiros com os criminosos.

O crime ocorreu em 13 de outubro deste ano. A vítima foi encontrada gravemente ferida às margens do Rio São João, ao ser atingida por quatro disparos de arma de fogo.

O crime

De acordo com as investigações da PCMG, um idoso de 72 anos foi chamado à usina para resolver um problema na rede elétrica e, ao chegar, foi surpreendido pela dupla armada, que furtava cabos de alta tensão.

Pouco depois, a vítima, que também prestava serviço na usina e morava em uma casa próxima, acordou com o barulho e foi até o local. Ao se aproximar dos suspeitos, foi rendida, mas sacou a arma que carregava e disparou, iniciando uma troca de tiros.

Após o confronto, os criminosos fugiram em um veículo branco, levando dois celulares do idoso.

Operação

Durante a Operação Benfica, a Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão, além de seis mandados de busca e apreensão em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante as buscas, foram apreendidos celulares e roupas possivelmente usadas pelos criminosos no dia do crime.

As investigações conduzidas pela PCMG em Itaúna, com apoio da Polícia Federal em Divinópolis, permitiram a identificação e prisão dos suspeitos, que foram encaminhados ao sistema prisional. As apurações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.