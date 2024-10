Um influencer digital foi preso preventivamente nessa quarta-feira (30/10), em Belo Horizonte, por falsificar documentos e divulgar casa de prostituição.

De acordo com o delegado Rafael Gomes, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o caso veio à tona em agosto deste ano, quando um homem, de primeiro nome Alencar, natural do município de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, denunciou que estava sendo prejudicado ao notar que sua identidade havia sido clonada por outra pessoa. A vítima estava com o nome negativado e sendo processada pela Justiça do Trabalho.

O inquérito, portanto, foi instaurado, e as investigações deram conta de que o impostor era de BH. O influenciador estava se passando pela vítima há mais de cinco anos, apresentando carteira de identidade e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com os dados do prejudicado.

"O que nos chamou atenção é que o suspeito é responsável por "agenciar" uma casa de prostituição no Centro da capital. O lugar, inclusive, leva o nome da vítima", afirma. O influencer possui mais de dez perfis nas redes sociais, dentre contas particulares e profissionais; algumas somam mais de 130 mil seguidores. "Pela internet, ele divulga os eventos da casa, os serviços promovidos e até vídeos das mulheres que trabalham lá", relata Rafael.

Nas redes sociais, o delegado conta que o investigado ostentava um padrão de vida luxuoso, regado a muitos carros, baladas e prostituição. "Vivia à vontade com a identidade falsa, sabendo que qualquer tipo de problema recairia sobre a vítima em São Sebastião do Paraíso", aponta Gomes.

A Polícia Civil do município do Sul de Minas solicitou a prisão preventiva do influencer e mandados de busca e apreensão, com apoio do 1º Departamento da polícia em BH. "A prisão aconteceu nessa quarta, quando ele estava chegando no estabelecimento de prostituição. Ele se apresentou com o nome verdadeiro e não estava portando nenhum tipo de documento", afirma Gomes.

Já nas buscas foram apreendidos dois celulares e encontrado um rascunho de um possível novo documento. A nova falsificação também levava como primeiro nome Alencar, mas sobrenome e dados de outro indivíduo. "Acreditamos que ele trocaria em breve, devido aos processos na Justiça", diz Rafael.

Ao ser interrogado, o influencer confessou ter comprado os documentos em São Paulo, mas que não disse o nome do responsável pela fraude. Além disso, também alegou que apenas trabalha no bar da casa de prostituição, mas não tem relação com os eventos. "No entanto, nos perfis que ele administra possui anúncios das festas e serviços", reitera o delegado.

"Já estamos autorizados a mexer nos celulares apreendidos e vamos prosseguir com as investigações para levantar dados. Há alguns crimes cujos indícios precisam ser verificados, especialmente em relação às casas de prostituição, que iremos apurar até a conclusão do caso", conclui o delegado.