A Prefeitura de Juiz de Fora propôs assumir a operação do Hospital Regional do município da Zona da Mata, caso o governo do estado conclua a obra e coloque todos os equipamentos. Nessa quarta-feira (30/10), houve uma audiência de conciliação entre Governo de Minas, Ministério Público e Prefeitura de Juiz de Fora para tentar resolver o imbróglio da construção, que está com as obras paralisadas desde 2017.

O governo de Minas, como mostrado em reportagens do EM, argumenta que não é possível concluir as obras. O estado alega que contratou uma perícia que demonstrou que não há condições de continuar as obras, já que a estrutura remanescente apresenta uma série de problemas.

No entanto, essa perícia é criticada pelo Ministério Público e pela Prefeitura de Juiz de Fora, que insistem que é viável a retomada das obras e a conclusão do Hospital Regional.

Na tentativa de resolver o imbróglio, que se arrasta há anos, a prefeita Margarida Salomão (PT) propôs que o município assuma a gestão do Hospital, caso as obras sejam finalizadas. Essa proposta foi colocada na audiência de conciliação.

"O representante do município se manifestou reiterando o seu interesse na conciliação e se dispõe a assumir a operação do hospital, em havendo a disponibilidade do Estado de Minas Gerais em construí-lo e equipá-lo. Assim, todos os ônus decorrentes da operação hospitalar recairiam sobre o município e não sobre o Estado", informa a ata da audiência.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita de Juiz de Fora também falou sobre o desejo de ter a gestão do hospital. "Tive a oportunidade de reforçar nossa posição de que, concluídas as obras, e equipado o hospital, a Prefeitura assumirá a gestão, ali instalando o Hospital Pronto-Socorro. Seria uma solução boa para todas as partes. E estamos com esperança de que esse encaminhamento prospere", declarou Margarida Salomão.

O Hospital Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora fica na região central da cidade e enfrenta problemas de infraestrutura. A prefeitura não pode fazer obras no local, pois o imóvel é alugado. O valor do aluguel anual ultrapassa os R$ 2 milhões.

Por isso, a prefeita Margarida Salomão tem insistido na conclusão das obras do Hospital Regional, como forma de desafogar o HPS, com uma estrutura mais moderna, para atender a população de Juiz de Fora e das cidades vizinhas que utilizam os equipamentos de saúde da cidade.