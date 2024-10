Um aposentado, de 71 anos, morreu nesta terça-feira (29/10) na UTI do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, cerca de dois dias após ter sido vítima de agressão em um bar da cidade. O suspeito é um homem, de 42 anos, que não foi localizado pela polícia.

Segundo relato de uma testemunha, o idoso foi agredido com um soco no nariz eem seguidaele sofreu uma queda, batendo com a cabeça no chão.

A agressão teria ocorrido após o resultado da eleição municipal deste domingo (27/10), quando Elisa Araújo (PSD) foi reeleita prefeita da cidade. O motivo seria uma discussão relacionada a posicionamentos políticos distintos.

Ainda conforme relato datestemunha, no domingo, policiais militares foram até a residência do suspeito, que não estava no local.

“Ele estava defendendo a minha candidatura e aí um outro cidadão que defendia uma outra candidatura acabou o agredindo e ele morreu. A que pontos chegamos em Uberaba, tirar a vida de uma pessoa por estar apoiando o Tony Carlos. Eu estou na política há muito tempo e eu nunca tinha tido uma notícia desta”, disse, em vídeo, ocandidato derrotado por Elisa na eleição de domingo, Tony Carlos.

Cicero Amadeu Carvalho foi sepultado às 17h de ontem, no Memorial Parque. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que investiga os fatos ocorridos no último domingo (27/10), emUberaba. “No momento, nenhuma linha de investigação é descartada. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso, a cargo da Delegacia de Polícia Civil do município”, informou nota emitida pela corporação.