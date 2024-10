Um idoso, de 62 anos, natural de Santa Maria do Suaçuí, e um motociclista foram arrastados pela força da água da chuva em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os bombeiros foram acionados por volta das 16h desta quarta-feira (30/10) e se deslocaram para a Avenida Rio Negro, na cidade da Grande BH.









De acordo com os bombeiros, depois de uma chuva forte na cidade, a galeria de captação de águas pluviais não comportou o aumento repentino do volume de água. Com isso, toda a via ficou inundada. O motociclista e o idoso foram arrastados pela enxurrada em direção ao canal do outro lado da galeria que dá vazão para o Rio Betim.

O motociclista foi amparado pela grade de proteção do local e o idoso agarrou em uma tela de contenção do gabião. Eles foram retirados do local por populares que passavam pelo local.

Quando os bombeiros chegaram, o idoso estava consciente e sem lesões aparentes, mas foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis, em Betim, pois estava com indícios de hipotermia e exposição à água poluída. O motociclista já tinha saído do local quando os bombeiros chegaram.

A Defesa Civil Municipal foi acionada e compareceu ao local. De acordo com os bombeiros, a manilha da galeria estava obstruída por pneus, resíduos de construção e vegetação. A corporação informou que a Defesa Civil deve acionar o setor de manutenção da Prefeitura da Betim para realizar a manutenção no canal e na galeria. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Betim e aguarda retorno.

Desde o início do período chuvoso, quatro municípios mineiros entraram em situação de anormalidade, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Até o momento, 399 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas devido às fortes chuvas em Minas Gerais, em 2024.





Brazópolis, no Sul de Minas, entrou em situação de anormalidade por tempestade local com vendaval; Galileia, no Vale do Rio Doce, e Rochedo de Minas, na Zona da Mata, por tempestade local com chuvas intensas; e Mendes Pimentel, no Vale do Rio Doce, por tempestade local com granizo.





Em Uberlândia, nesta quarta-feira (30/10), a chuva também causou transtornos para motoristas e pedestres. De acordo com a Defesa Civil, a cidade teve pontos de alagamentos e enxurradas, com três veículos arrastados pela correnteza.

