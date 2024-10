O último dia de outubro será de tempo instável, com temperaturas altas e possibilidade de chuva em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições são típicas da estação da primavera.

Esta quinta-feira (31/10) terá céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, está previsto céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A máxima prevista para o estado é de 34ºC e a mínima, de 10ºC.

O Inmet emitiu, ainda, um alerta para a ocorrência de chuvas intensas, com volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40 a 60 km/h). O aviso é válido até as 10h de quinta.

Chuva e calor em BH

O dia na capital mineira pode ser quente e chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas e possíveis trovoadas isoladas.

Os termômetros podem registrar a mínima de 16°C e a máxima de 29°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde. Esse percentual está abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 60%.

O órgão também alerta para a chance de pancadas de chuva pancadas de chuva com volume de 20 a 30 mm, além de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de quinta.

Acompanhe os alertas

Os belo-horizontinos podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Também é possível acompanhar os avisos e as recomendações por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Além disso, os alertas podem ser acessados também por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.