Um homem de 26 anos foi executado com mais de 10 tiros, supostamente disparados por duas pessoas que estão foragidas. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (29/10), em uma casa em Patrocínio, no Alto Paranaíba.



Conforme relato de uma testemunha à Polícia Militar (PM), inicialmente, uma pessoa chamou na janela dizendo ser da polícia. Em seguida, a vítima foi até a porta da sala. Ao abri-la, deparou-se com um homem vestindo uma blusa de frio com capuz, armado, que já começou a atirar.

A vítima, que teria corrido após os primeiros disparos, foi encontrada sem vida, caída dentro do banheiro da casa.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a ação provavelmente foi realizada por dois autores e duas armas de fogo.

Ainda segundo informações do registro policial, Geyson Costa Bezerra foi atingido por onze tiros, com duas perfurações no queixo e o restante na região torácica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A perícia recolheu vários projéteis de calibre .380 espalhados pelo local do crime.