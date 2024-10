Uma empresa do ramo de academias desistiu de utilizar um campo de futebol concedido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 2022. Segundo a concessionária, a área precisaria de muitas reformas, o que significaria um alto custo financeiro. A licitação, para fins de exploração de atividades comerciais esportivas, recreativas e de lazer, que tinha previsão de duração de 15 anos, durou apenas 25 meses.





Trata-se do campo do Esporte Clube Morada do Sol, na Rua Margarida Leandro Alves, no Bairro Lagoa, na Região de Venda Nova. Ocupando uma área de 9.155 m², o imóvel foi cedido à empresa BX Fitness e Esportes Ltda em 6 de setembro de 2022.





No entanto, a empresa desistiu da concessão. Decreto de número 18.859, publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (30/10), revogou o de 2022, que concedeu o uso do campo de futebol.

Pelo edital, a empresa deveria fazer investimentos em infraestrutura, pagar outorga na forma de equipamentos esportivos e, a título de contrapartida social, disponibilizar à prefeitura grade de horários para utilização do espaço pela comunidade e bolsas integrais em escolinha de futebol para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.





Outro campo licitado pela PBH à concessionária pelo edital foi o do Racing, localizado no Bairro Santa Rosa, na Pampulha.





Segundo Bruno Oliveira, dono da BX Fitness, a desistência ocorreu em razão de “defeitos” no imóvel. “Eu não poderia mexer no imóvel, e ele estava parado há muito tempo, esperando obras de contenção”, explicou.





De acordo com ele, o processo de desistência foi feito em comum acordo com o Executivo municipal. “A prefeitura propôs a rescisão porque o imóvel tem um problema que não constava na licitação; deverá ser feita contenção na rua”, complementou Bruno Oliveira.

O empresário conta ainda que são necessárias obras de contenção na lateral e nos fundos do campo, o que representaria um valor econômico muito alto. “Conversei com um engenheiro, que me passou os possíveis valores [das obras], e fica um custo muito elevado”, frisou. O dono da BX Fitness, então, apresentou o problema à Secretaria de Esportes.





Bruno destaca que o processo de entrega do imóvel foi amigável. “Um alívio. Como o problema de lá é crônico, achei até melhor entregar, aceitei na hora”, explicou o empreendedor.

A PBH confirma a revogação da concessão. “O espaço do campo Morada do Sol foi concedido para a empresa BX Fitness e Esportes Ltda, que posteriormente solicitou o destrato”, afirmou em nota.