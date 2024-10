Bombeiros tentam tirar um homem em situação de rua que construiu uma 'casa' em uma árvore na Avenida do Contorno, na região hospitalar, em Belo Horizonte. A operação é realizada na manhã desta quarta-feira (30/10), desde às 8h, e deixa o trânsito bastante lento nas imediações. O reflexo chega até a Avenida Amazonas, no Centro da capital.

Segundo as primeiras informações, o homem, identificado como Josemar, vive no local há cerca de duas emanas. Ele, que só tem a perna esquerda, se nega a descer e mostra-se tranquilo, enquanto fuma e afirma que "só desce (da árvore) morto". O morador da 'casa' também faz ingestão de bebida alcoólica durante as negociações.

A equipe do Corpo de Bombeiros está mobilizada na esquina da Rua Leví Coelho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar(PM) e aa Guarda Municipal também participam da tentativa de retirada do homem.

Ao Estado de Minas, pessoas que vivem e trabalham nas redondezas afirmaram estar impressionados com a destreza do homem que, apenas com uma das pernas, sobe e desce da árvore com facilidade.

Matéria em atualização



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia