De acordo com a denúncia oferecida pelo MPMG, os golpes com o facão provocaram vários cortes profundos na vítima

Um homem foi condenado a 14 anos e 3 meses de prisão por tentar matar a esposa com um facão em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, em 2021. Além da pena, ele também deverá pagar uma indenização por danos morais à vítima.





A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri da cidade na última quinta-feira (24/10), e o homem deixou o local já preso, em função da execução imediata da pena.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime foi considerado fútil e cometido com uso de meio cruel, uma vez que o réu tentou matar a mulher na residência onde eles moravam porque seus amigos não gostavam dela.





De acordo com a denúncia oferecida pelo MPMG, a vítima foi salva porque um vizinho interviu. No entanto, os golpes de facão provocaram cortes profundos na mulher.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia