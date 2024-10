De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este mês de outubro já pode ser considerado o terceiro mais chuvoso em Belo Horizonte em 114 anos de medição pluviométrica na estação meteorológica do Santo Agostinho, referência na análise do clima na capital.

A estação registrou até esta terça-feira (29/10) o total de chuva acumulada de e 288,4 mm. O valor supera a média histórica de outubro (110,1 mm) em aproximadamente 162%. O volume ainda pode aumentar, já que o mês termina na quinta-feira (31/10).

Conforme o instituto, este mês já ocupa o terceiro lugar entre os meses de outubro mais chuvosos em BH, desde o início da série histórica, em 1910.

Outubro de 2024 fica atrás apenas do mesmo mês de 2009, quando foi registrado o total de 344,3 mm e 1965, que acumulou 322,7mm.

Mais chuva por vir

A capital mineira está em alerta para pancadas de chuva até às 8h desta quarta-feira (30/10). De acordo com a Defesa Civil, o volume estimado é de 30 a 50 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O órgão orienta que a população evite transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos