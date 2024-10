Um buraco se abriu na Avenida do Contorno, na altura do número 6777, na Região Centro-Sul de BH, nesta terça-feira (29/10). Uma das pistas precisou ser interditada e está causando lentidão no trânsito no entorno da via.





Agentes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária estão no local, o perímetro foi delimitado, e o trânsito, redirecionado.





Aparentemente, a circunferência do buraco não é tão grande como a cratera que se abriu na Avenida Nossa Senhora do Carmo também nesta terça, mas a erosão parece ser profunda, como mostram imagens.





O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para descobrir se as fortes chuvas que atingiram a capital mineira nos últimos dias foram a causa da erosão na Avenida do Contorno. Em resposta, o Executivo municipal relatou que trata-se de "problema na rede de esgoto na Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)".

Por sua vez, a autarquia disse que a "manutenção está programada para ser executada nesta quarta-feira (30/10), pois será necessária a liberação da via pelos órgãos competentes". No entanto, a Copasa não informou o que provocou a erosão.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata