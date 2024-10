O comércio de Belo Horizonte poderá funcionar e utilizar a mão de obra de seus empregados no feriado de Dia de Finados

O próximo sábado (2/11) será marcado pelo Dia de Finados, e, por ser feriado, o funcionamento do comércio, serviços e outros acessos em Belo Horizonte deve seguir algumas determinações. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), os estabelecimentos comerciais poderão funcionar e utilizar a mão de obra de seus empregados (confira mais abaixo).

Conforme as regras da Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 da categoria do Comércio, caso o lojista queira utilizar dos serviços de seus empregados neste sábado, deverá cumprir regras como jornada de oito horas com intervalo, folga compensatória e vale-transporte.

Veja as determinações abaixo:

- Jornada de oito horas, com mínimo de uma hora de intervalo.



- Jornada de hora extra com o adicional de 70%.



- Conceder uma folga compensatória no prazo de até 75 dias após o respectivo mês do feriado, desde que não recaia em feriado ou repouso semanal remunerado.



- Decorrido o prazo acima, se o empregador não tiver concedido a folga, o empregado fará jus ao recebimento de horas extras, pagas com o adicional de 100% sobre o valor do salário-hora normal.



- Fornecer ao empregado vale-transporte para o trabalho.



- Pagar a quantia de R$ 44 a título de alimentação, sem natureza salarial, que deverá ser paga até o 5º dia útil seguinte ao mês do feriado trabalhado.



- Nos shoppings, a jornada de trabalho deverá ocorrer no horário das 10 até às 22 horas.