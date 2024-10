Siderúrgica é multada em mais de R$ 213 mil por poluição ambiental em MG

A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) multou em mais de R$ 213 mil uma siderúrgica por poluição ambiental em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A infração foi aplicada nessa segunda-feira (28/10) durante fiscalização.





Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, os agentes atenderam a uma denúncia registrada no Núcleo de Denúncias e Requisições (NUDEN), onde identificaram poluição ambiental e descumprimento de condicionantes da licença.



No local, constataram dano na estrutura de enclausuramento do granulado de minério e inoperância do enclausuramento da descarga de carvão. Os policiais encontraram ainda caixas separadoras de água/óleo e caneletas totalmente saturadas.



Como resultado, a polícia aplicou uma multa no valor de R$ 213.827,85, além do embargo das atividades da empresa.

*Amanda Quintiliano especial para o EM