Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa segunda-feira (28/10) na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de não obedecer à ordem de parada dos agentes no KM 631 da rodovia e fugir em alta velocidade, informou a instituição policial nesta terça (29/10). Os policiais encontraram drogas dentro do automóvel na captura.

Conforme a PRF, o condutor do veículo Hyundai IX35 fingiu que iria parar o carro, “mas logo arrancou bruscamente, iniciando uma fuga perigosa”.

“Durante o acompanhamento, o motorista fez manobras arriscadas, ultrapassando outros veículos de forma imprudente, o que obrigou diversos motoristas a desviar para evitar colisões”, relatou a polícia, acrescentando que a perseguição se estendeu por cerca de 60 quilômetros.

Durante o trajeto, o motorista arremessou uma bolsa e várias embalagens pela janela. A fuga se intensificou assim que ele cruzou a barreira de um pedágio, colocando em risco também os funcionários do local.

Ao ser preso, o motorista admitiu que faria uma entrega de entorpecentes e receberia um valor em dinheiro pelo serviço. Os agentes apreenderam dentro do carro 180 papelotes de cocaína, 109 trouxinhas da mesma substância e dois pedaços de maconha, além de R$ 386.

O motorista foi encaminhado a uma delegacia em Uberlândia e poderá responder por tráfico de drogas e direção perigosa.

