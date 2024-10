O médico oftalmologista Paulo Francisco Corrêa de Barros, de 71 anos, foi morto a tiros e facadas em seu sítio no município de Inhapim, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (28/10). Apontados como os responsáveis pela execução, o caseiro e a companheira dele estão foragidos.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, Paulo enviou uma mensagem pelo WhatsApp ao afilhado no domingo (27/10), por volta das 22h, pedindo socorro.

Depois disso, o rapaz não conseguiu ter mais contato com a vítima. A Polícia Militar diz ter sido acionada às 9h desta segunda. Não há informações sobre o motivo de familiares não terem acionado as autoridades ainda na noite de domingo.

Nas imagens registradas por uma câmera de monitoramento que a PM teve acesso, Paulo e o caseiro, de 27 anos, aparecem na área externa da propriedade trocando agressões físicas.

A companheira do rapaz, de 18, também é vista no vídeo aplicando golpes de facão na vítima, que segurava uma arma de fogo e acabou desarmada pelo caseiro, sendo levada para o interior do imóvel. A perícia da Polícia Civil constatou que Paulo levou dois tiros: um no peito e outro na perna.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Uma secretária do médico relatou à Polícia Militar ter ficado sabendo — mediante conversa com o afilhado da vítima — que Paulo estava insatisfeito como desempenho do novo empregado depois de contratá-lo há cerca de 15 dias.

O corpo do médico foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Caratinga. A Polícia Militar tenta localizar o casal, e o caso será investigado pela Polícia Civil.