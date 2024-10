A Copasa vai leiloar o prédio onde funcionou sua sede administrativa em Montes Claros, no Norte de Minas. A edificação, localizada na Praça Doutor Carlos, a mais central da cidade, será levada ao arremate por sistema virtual em 18 de novembro, de acordo com edital publicado pela companhia de saneamento.

O imóvel tem 2.956,50 m² de área construída – embora no edital divulgado pela Copasa constam 749,94 m², o que, na verdade, corresponde à área do terreno. A construção é toda edificada em concreto, semelhante a prédios públicos projetados por Oscar Niemeyer (1907-2012) em Brasília.

O prédio está avaliado no valor mínimo de R$ 10,8 milhões. Conforme as regras do leilão, divulgadas em edital, a construção será vendida para quem oferecer o lance mais elevado. O leilão será realizado pelo sistema virtual.

Uma curiosidade sobre o edifício da antiga sede da Copasa é que o imóvel vai a leilão pela segunda vez. A companhia de saneamento também adquiriu o prédio em um lance na década de 1990.

A construção pertencia à antiga Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, a Minas Caixa, que teve a liquidação extrajudicial decretada pelo então presidente do Banco Central, Ibrahim Eris (Governo Fernando Collor) em 15 de março de 1991, dia da posse de Hélio Garcia, ex-presidente da instituição, para seu segundo mandato à frente do Governo de Minas.

Com a liquidação extrajudicial, sua sede em Montes Claros foi levada à leilão junto com outros imóveis da antiga instituição financeira. No leilão realizado do imóvel na década de 1990, a Copasa foi a única interessada a oferecer lance.

A compania retirou sua sede administrativa regional do antigo prédio da Minas Caixa há cerca de um ano. No andar térreo do edifício, foi mantida a agência de atendimento aos consumidores. Agora, com a publicação do edital do leilão, providenciou a transferência da agência de atendimento para outro endereço no Centro de Montes Claros (Avenida Afonso Pena).

Além do prédio em Montes Claros, a Copasa vai leiloar outros dois imóveis – um terreno de 3.309,50 m², situado na Rua Niquelina, 1222, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte; e um outro terreno de 900 m², na Vila Bretas, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.