A forte chuva que atingiu Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, provocou queda de árvores, alagamentos e retirou o telhado de uma casa. Conforme a Defesa Civil municipal, em 40 minutos, o acumulado de chuva chegou a 28,35 mm.





As ocorrências de queda de árvores foram registradas na Praça Antônio Carlos, na Praça do Cruzeiro, na Avenida Brasil, no Parque Halfeld e na Rua Romeu Pastori, no Bairro Jardim.





Equipes da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) foram acionadas para atuar na liberação das vias. De acordo com a administração municipal, até o início da noite os galhos já haviam sido removidos.





Além da grande quantidade de água, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) computou rajadas de vento que chegaram a 59,76 km/h.





A forte ventania levantou o telhado de uma casa na Rua Inácio Gama, no Bairro de Lourdes. A estrutura ficou presa em um poste de energia elétrica. Pelas redes sociais, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que agentes de trânsito estão em apoio à equipe da Cemig na ocorrência para a remoção da cobertura.





Alerta de chuva

As cidades da Zona da Mata e de outras nove regiões de Minas Gerais estão em alerta de perigo para chuvas intensas. O aviso, publicado pelo Inmet, é válido até as 10h deste domingo (27/10).





Segundo o órgão, em 442 municípios há possibilidade de chuva de até 60 mm/h ou 100 mm/dia. Além disso, há previsão de ventos intensos de até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As regiões abrangidas pelo alerta são: Oeste, Vale do Rio Doce, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.